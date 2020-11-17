HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor

9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor

17.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor

Samsun'da yaşayan Dilek Akbuz, kilolarından rahatsız olunca 9 ayda 98 kilodan 58 kiloya düştü. Başarısı ile kilo problemi çeken kişilere örnek olan Akbuz, kalp ritmindeki anormal artışı fark etmesinin ardından kilo vermeye karar verdiğini söyledi. Akbuz, kilo vermek isteyenlere, "Kesinlikle hareket edin ve diyete harfiyen uyun" tavsiyesinde bulundu.

Dilek Akbuz fazla kilolarından, Samsun Büyük Anadolu Hastanesinde görev yapan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay sayesinde kurtuldu. 28 yaşında fazla kilosu yüzünden insanlar tarafından bir takım eleştirilere maruz kalan Akbuz, çeşitli kilo verme yöntemlerine başvurdu. Kapı kapı dolaşarak diyetisyen gezen Dilek Akbuz, her seferinde aynı diyet listesi ile karşılaşınca kendini zayıflama hapı veya çayı gibi başka yöntemlere yöneltti. Sonuç alamayınca kendini daha fazla yemeğe veren Akbuz'un kilosu 98'lere kadar çıktı. Sağlığının süratle bozulması ve kalp ritmindeki anormal artış sonrası diyetisyen Elanur Yılmaz Akay ile tanışan Akbuz, başarı ve azimle 98 kilodan 58 kiloya düştü. Dilek Akbuz, özgüveninin ve sağlığının tekrar yerine geldiğini söyledi.

'4XL GİYİYORDUM'

AW167642_07

2010 yılında kortizonlu ilaç kullanmaktan dolayı kilo almaya başladığını ifade eden Dilek Akbuz, "Bedenimi kendim kabullenemiyorken insanların acımasız eleştirilerine maruz kaldıktan sonra diyetisyene gitmeye karar verdim. Gittiğim diyetisyenler hep aynı diyetleri, besin önerilerini uyguladıkları için değiştirmeleri söyledim. Kabul etmediklerinde daha sonrasında bıraktım. Diyetisyenlere ve diyet listelerine karşı önyargım oluştu. Daha sonrasında hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Zayıflama hapları, zayıflama çayları gibi tamamen zaman ve para kaybı ürünlere yöneldim. Tabii ki onlarda da çok riskli şeyler yaşadım. Daha sonrasında tamamen bıraktım. O zamanlar 3XL, 4XL bedenler arası giyiniyordum. 5XL giymeyi göze aldım. Kilom artık 98'leri görmüştü. Daha sonrasında kendimi tamamen yemeğe verdim. Abartılı ağır besinler; yağlı, tatlı, tuzlu, hamur işi, gazlı içecekler tüketmeye başladım. Sağlığım süratle bozulmaya başladı. İlk fark ettiğim şey kalp ritmindeki anormal artış oldu. Sonrasında tahlil yaptırmaya karar verdim. Sağlığımın ciddi şekilde süratle bozulduğunu gördükten sonra diyetisyenim Elanur Yılmaz Akay'a gelmeye geldim. Şuan kendimi inanılmaz hafif, sağlıklı ve özgüvenli hissediyorum" dedi.

'KENDİ KENDİME GÜZEL GÜNLERİNDEN DAHA FAZLA ÇALMA DİYORDUM'

AW167642_05

Diyet sürecinde kendisine sürekli motivasyon amaçlı güzel günlerinden daha fazla çalma dediğini belirten Akbuz, "Kilolu hallerimde bile bunu kendime söylerken neden bunu kendime söylediğimi çok daha iyi anladım. Çok sağlıklı günler geçiyorum. Bugün çok klişe gibi görünen asansör yerine merdiven kullanmak, evinin en uzağındaki markete gitmek ifadeler aslıda çok doğru ifadelerdir. Bugün hala hareket halindeyim. Beni yolda yürüyüş yaparken ya da bisiklet sürerken görüyorlar. Kesinlikle hareket edin ve diyetine harfiyen uyun. İnsanları sizi daha tanımıyorken çok acımasız şekilde eleştiriyorlar. Bunu sadece sözleri ile değil gözleriyle de yapıyorlar. Sizi hiç tanımayanlar akıl verme lüksünde de bulunabiliyorlar "diye konuştu.

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimiUyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay ise "Dilek ilk geldiğinde korkak biriydi. Kilolarından önceki başarısız diyetlerinden dolayı aşırı korkmuştu. 98 kilo ile Dilek bu diyet işine girmişti. İlk geldiğinde kendine güveni de kırıktı. Daha önceki geçirdiği olumsuz diyetler, aşamalar onu biraz korkutmuştu. En önemlisi Dilek bu dönemde çok istiyordu. İstiyor olmak burada en önemli noktadır. Zayıflamak istiyor olması, arkasında başarıyı getiriyor. Diyetimize başladığımızda aşama aşama giderken bize çok güzel uyum gösterdi. Bir dediğimizi ikiletmedi. İstekli olduğu içinde azimliydi ve başarısını getirdi. Burada birlikte ilerleyerek hiçbir şekilde Dilek'i yalnız bırakmadan bu aşamayı gerçekleştirdik. Bu süreçte 1 yıldır kiloyu koruyoruz. Bizim için en önemli noktalardan biri de budur. Gelenlerde şöyle bir sıkıntı vardır. Kiloyu verdim niye diyetisyene gideyim. Niye bir daha ücret ödeyim. Aksine en önemli noktalardan biri vücut eskiye dönmeyi çabuk ister. Verdiği kiloları geri alabilir. İşte bu koruma döneminde de aşamalı olarak olarak çok güzel başarılar elde edilebilir. Her muayene de diyet listelerimiz değişir. Burada diyet listeleri kişiye göre değişir. Herkese kendi evinde, işyerinde imkânı doğrultusunda bulabileceği yiyecekler veriyoruz. Arada kaçaklarımız, ödüllerimizde oluyor. Ben gerekirse hamburgerde veriyorum. Bunların porsiyon kontrolleriyle, kalori hesabı ile dengeliyor oluyoruz" şeklinde konuştu.

AW167642_03

AW167642_04

AW167642_06

AW167642_02

AW167642_01

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı? Geleneksel ve lipozomal C vitamini arasındaki fark nedir?

Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı?

Pankreas nedir, vücudun neresi? Pankreas iltihabı ne anlama geliyor?

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

'Koronavirüsün yayılmasındaki en büyük sebep iki grup'

Korona uyarısı: ’Ben geçirdim’ deyip rahat davranıyorlar ama...

Hemen buna sarılmayın! Yarardan çok zarar veriyor

Hemen buna sarılmayın! Yarardan çok zarar veriyor

PCR yöntemi nedir? Corona virüsü testi PCR yöntemi nasıl uygulanır?

PCR testi nerede yapılır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.