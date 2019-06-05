HABER

9 ayda internette 128 içeriğe erişim engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda, internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek 128 içeriğe erişim engeli getirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda, internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek 128 içeriğe erişim engeli getirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor. Bakanlıkça dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediliyor. İnternetteki tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen sosyal medya grubu, gece gündüz, tek tek inceleme yaparak, zararlı içerikleri tespit ediyor. Bakanlığın belirlediği zararlı içerikler, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle yasal işlemler başlatılarak, yargı yoluyla erişime engelleniyor. Çalışmalar sonucu son 9 ayda, 128 içeriğe erişim engeli getirildi, zararlı içerikler silindi ve 2 kişi gözaltına alındı.

BAKAN SELÇUK: ÇOCUKLAR HEDEF OLABİLİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Selçuk, "Dijital ortamda yer alan; çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar" dedi.

Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Aileler tarafından çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz."

ANKARA, (DHA)

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
CHP Teşkilatı bayramlaştıCHP Teşkilatı bayramlaştı
Balıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğuBalıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.