9 aylık Alp bebek, yapay damar bekliyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Nida Turgut Bazna (33) ve Ahmet Bazna (46) çiftinin ocak ayında dünyaya gelen ikiz çocuklarından Alp, doğduğu günden bu yana hastalıklarla mücadele ediyor. Henüz bir günlükken ağır bir ameliyat geçiren Alp’e konulan 'Di George Sendromu' tanısı sebebiyle organlarının verimli çalışmadığını ve kalp damarlarında sorun olduğunu söyleyen Nida Turgut Bazna, yapay damar ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Nida Turgut Bazna şöyle konuştu: "Hastalıktan dolayı kalbinde problem olan oğlumun yapay damar ameliyatı olması gerekiyor. Doğumdan önce doktorlar Alp’in yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyorlardı. Ama o güçlü bir çocuk ve hayata tutundu. Fakat şu an bu sebeplerden dolayı hayatı risk altında. En büyük problemimiz bu ameliyat, gerçekleşmezse ciddi tehlikeleri var." Alp'in vücudunda bulunan oksijen miktarının normalden az olduğunu ve bu nedenle ikizi Sarp gibi rahat hareket edemediğini belirten Bazna, şöyle devam etti: "Oğlum rahatsızlığından dolayı zor nefes alıyor. İkizi şu an emekliyor ve yavaş yavaş yürüyebiliyorken Alp ise yeni yeni oturmaya başladı. Ameliyat olması gerek. Biz oğlumuzun İstanbul’da ameliyat olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Oğlumun zamanı daralıyor. Maddi hiçbir beklentimiz yok. Sadece yapay damar bulunmasını ve İstanbul'da ameliyat olmasını istiyoruz."