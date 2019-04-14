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9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

Tuncelili kan ve oksijen değerleri 60’a kadar düştüğü için hayati tehlikesi bulunan 9 aylık bebek askeri helikopterle Malatya’ya sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebekleri Emir Arda, rahatsızlanınca ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

Tuncelili kan ve oksijen değerleri 60’a kadar düştüğü için hayati tehlikesi bulunan 9 aylık bebek askeri helikopterle Malatya’ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebekleri Emir Arda, rahatsızlanınca ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa tarafından muayene edilen Emir Arda bebeğim yapılan tahlillerinde kan değerlerinin hızla düştüğü ve oksijen satürasyonun 60’lara kadar gerilediği tespit edildi.Tam donanımlı bir hastaneye sevki gereken bebek için aile, Vali Tuncay Sonel’den yardım istedi. Sonel’in girişimleriyle jandarmaya ait Skorsky tipi askeri helikopter Tunceli Devlet Hastanesi pistine indi.Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa eşliğinde bebek ve annesi askeri helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

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