9 aylık hamile Ayşe, karnındaki bebeğiyle kazada öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Ayşe Demir (22), hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada karnındaki bebeğiyle öldü. Kazada yaralanan 5 kişiden eşi Vahaç Demir'in (26) de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında meydana geldi. Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk annesi Ayşe Demir'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir'in doğum sancısı başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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