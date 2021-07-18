9 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Havza ilçesinin Şeyhşafi Mahallesi’nde ikamet eden 9 aylık hamile Nazlı Yıldırım (35), eşi Adem Yıldırım ile birlikte dün akşam Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek burada anne karnındaki bebeğini kontrol ettirmek istediler.

DOĞUM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Doktorlar 3. çocuklarını bekleyen Yıldırım çiftinin hastaneye geldiklerinde doğumun başladığını tespit ettiler. Bu sırada normal doğum sırasında Nazlı Yıldırım kalp krizi geçirdi. Doktorlar kalbi duran anneye müdahale ederken bu sırada bebeği de anne karnından sezaryenle aldılar.

BEBEK TEDAVİ ALTINDA

Sezaryenle dünyaya gelen kız çocuğu ve annesi Nazlı Yıldırım ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Nazlı Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek ise hastanede tedavi altına alındı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Nazlı Yıldırım’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



