9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi!

Karnında tekme, sancı ya da benzeri hiçbir hamilelik belirtisi görmediğini söyleyen Laura, sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşte dünyayı şaşırtan olayla ilgili detaylar...

Tümör sandı, 9 aylık hamile çıktı!

1 / 11 "Kendini yorgun hissettiği" gerekçesiyle doktora giden ve yorgunluk dışında hiçbir şikayeti yada belirtisi olmayan 22 yaşındaki İrlandalı kadın, yapılan muayene sonrası 9 aylık hamile olduğunu öğrendi.

2 / 11 İrlanda'nın Dublin kentinde yaşayan 22 yaşındaki Laura Molloy, "kendini yorgun hissettiği" gerekçesiyle doktora gitti. Kendini gayet sağlıklı hisseden, regl dönemi aksamayan ve hiçbir hamilelik belirtisi göstermeyen kadın, hastanede 9 aylık hamile olduğunu öğrendi.

3 / 11 HAMİLELİK TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI! Belirtilerin yanı sıra karnı dahi şişmeyen kadın, biraz kilo aldığını fark etmişti. Fakat yaptığı iki hamilelik testinin ikisi de negatif sonuç vermişti.

4 / 11 Doktor, hamile olduğunu duyunca şaşkına dönen kadına doğum için üç haftası olduğunu söyledi. Şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda yaşayan İrlandalı kadın, bebeğin kontrolü için başka bir hastaneye yollandı.

5 / 11 'TÜMÖR OLDUĞUNU ZANNETTİM' Doktor muayenesinden bahseden Laura şunları söyledi: “İlk düşüncem bir tümörüm olduğu ve kanser olduğum üzerineydi. Fakat doktor 'Bence sen hamilesin' dedi. Hamilelikte 28 haftayı geçtiğim için bebeğin fark edilmediğini ve negatif çıktığını söyledi.

6 / 11 Karnında hiçbir yumru ve şişkinlik olmadığını, rahatsızlık ve bir hareket hissetmediğini söyleyen Laura, "Bunun bir karışıklık olduğunu düşünmüştüm. Tamamen şoktaydım. Bu olayın benim başıma geldiğine inanamıyordum" diye konuştu.

7 / 11 TEKME DAHİ HİSSETMİYORDU Laura'nın doktoru, kadının karnında büyük bir şişlik olmamasının nedeninin, bebeğin plasentasının arkasında büyümüş olmasından kaynaklandığını söyledi. Bu nedenle genç kadın, bebeğin tekmesini dahi hissetmiyordu.

8 / 11 Bebeği ultrasonda görür görmez şaşkına uğradığı söyleyen Laura, "Bebek nasıl bu hale geldi diye düşünmeye başladım." diye konuştu. Yaşananların ardından genç kadın, olayı ailesi ve nişanlısına haber verdi.

9 / 11 "Üç hafta önce bir tatil yapmayı düşünüyordum ve nişanlım Luke plan yapıyordu, şimdi bir tatil yapmıyoruz ama bir bebeğimiz olacak." diye aktaran Laura, "Aylar boyunca benden saklanan bu küçük insanla tanışacağım.” dedi.

10 / 11 SONUNDA KUCAĞINA ALDI 18 saat süren uğraşın ardından genç kadın, Finn adındaki küçük çocuğu kucağına aldı. Aradan geçen üç yıl sonra oğlu olmadan asla yaşayamayacağını söyleyen Laura, yarım kalan öğrenimini tamamlamak için yeniden üniversiteye dönmeyi planlıyor.