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9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de 9 aylık çoban köpeği 'Haydar' av tüfeği ile vurularak, öldürülmüş halde bulundu.

9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 9 aylık çoban köpeği 'Haydar' av tüfeği ile vurularak, öldürülmüş halde bulundu.
Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Çağrı Yunus Tutuş (28), geçtiğimiz yıl Aralık ayında sahiplendiği çoban köpeğine 'Haydar' ismini verdi. Biberonla süt içirip, kendi yatağında uyuttuğu Haydar'ı yaklaşık 1 ay önce evinin dışında beslemeye başladı. Tutuş, dün sabah ise Haydar'ın evine 500 metre mesafede hareketsiz yattığını fark etti. Koşarak yanına giden Tutuş, köpeğinin boynunun alt kısmından av tüfeği ile vurularak, öldürüldüğünü gördü. Tutuş, Haydar'ın kanlar içindeki halini cep telefonu kamerası ile kaydedip, jandarmaya şikayetçi oldu.
Büyük üzüntü yaşayan Tutuş, "Köpeğimi vurup, atmışlar. Bu nasıl bir canilik? Yazık, günah. Sorumluların cezalandırılması için her yere başvuracağım. Bu insanlık dışı. Av tüfeği ile vurmuşlar" dedi.

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9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü9 aylık köpek av tüfeği ile öldürüldü

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