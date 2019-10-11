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9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan ve roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar Saar, toprağa verildi. Şehit Saar bebeğin, evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi olduğu ortaya çıktı.

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesinin sığındığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 ay önce dünyaya gelen Suriyeli Muhammed Omar Saar, hiç görmediği vatanından PKK/YPG terör örgütünün attığı roketlerle şehit düştü.

ANNESİNİN KUCAĞINDA ŞEHİT OLDU

Annesinin hasretini çektiği vatanına sadece bir kaç kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğan Suriyeli bebek, evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi oldu. Minik Muhammed, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olurken, ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alındı.

SAAR BEBEK DEFNEDİLDİ

Şanlıurfa kent merkezinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Akçakale'ye getirilen cenaze, Sanayi Mahalle Camii'nde kılınan cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Minik Muhammed,, vatanına çok yakın mesafede bulunan Akçakale ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta dualarla defnedildi.

Cenaze törenine ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
muhammed omar saar Akçakkale YPG PKK

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