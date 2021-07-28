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9 bebek doğurup, dünya rekoru kırmıştı! Malili kadın ilk kez konuştu: Doğum sırasında öğrendim

28.07.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz bebek dünyaya getirerek dünya rekoru kıran ve tüm dünyayı şaşkına çeviren Malili Halima Cisse, aylar sonra verdiği röportajda bebeklerle hayatının nasıl geçtiğini anlattı. Cisse, günde 100 bez ve altı litre süt tüketildiği belirtirken hala yorgun olduğunu da dile getirdi. Doğum anına kadar 9 bebek doğuracağını bilmediğini söyleyen Halima, ''İçimden sonsuz bir bebek akışı oluyormuş gibi hissettim'' diyor.

9 bebek doğurup, dünya rekoru kırmıştı! Malili kadın ilk kez konuştu: Doğum sırasında öğrendim

26 yaşındaki Halima Cisse, 5 Mayıs'ta Fas'ın Kazablanka kentindeki Ain Borja kliniğinde, hayatta kalan sekiz bebeği doğuran Nadya Suleman'ın 2009'da kırdığı dünya rekorunu kırarak, 9 bebeği dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığı da, Halima Cisse'nin 9 bebek doğurduğunu duyurmuş tüm dünyayı şaşkına çevirmişti.

Cisse'nin doğal yollarla dünyaya geldiğini iddia ettiği dokuz bebeğinden altısı hala kliniğin yoğun bakım ünitesindeki küvözlerde tutuluyor ve burada doktorlar ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından 24 saat bakılıyor.

Doğduklarında 500 gram ile 1 kilo arasında değişen ağırlıkları olan bebekler ve şu anda nasıl olduğundan bahseden Cisse, Fas'taki hastaneden tüm dünyanın konuşacağı bir röportaj verdi.

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''DOKUZ BEBEĞİM OLACAĞINI DOĞUM YAPARKEN ÖĞRENDİM''

Cisse, ''Dokuz bebeğim olacağını öğrendiğimde tam bir şok yaşadım çünkü 7 bebeğim olacağını biliyordum. Bunu doğum anında öğrendim. Bebekler çıkarken aklımdan bir sürü soru geçiyordu. Neler olup bittiğinin çok farkındaydım ve sanki içimden sonsuz bir bebek akışı oluyormuş gibi hissediyordum. Kız kardeşim elimi tutuyordu ama tek düşünebildiğim onlara nasıl bakacağım ve bana kim yardım edecek sorularını düşünüyordum. Zorlu doğumdan neredeyse üç ay geçti ve ben hala yorgunum. Bebekleri günde iki kez ziyaret ediyorum ve bu yarım saati buluyor'' şeklinde konuşuyor.

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GÜNDE 100 BEBEK BEZİ KULLANILIYOR

Bebekler her iki saatte bir, günde altı litre formül süt içerek besleniyor. Bebeklerin altları da iki saatte bir değiştiriliyor bu da günde 100 bebek bezinin tükenmesine mal oluyor. Ayrıca her üç saatte bir sağlık kontrolünden geçiyorlar. Şimdiye kadar bebekleri tedavi etmek için yapılan bakım faturası 1 milyon sterline mal oldu ve Mali hükümeti tarafından ödendi.

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Cisse, doğumdan sonraki bir ay içinde anne sütünün bittiğini açıklarken bebeklerinin iki ay daha hastanede kalması beklendiğini kaydetti ve ekledi: Hamileliğim çok zordu ve çok dinlenmeye ihtiyacım var. Bir çocuk doğurmak yeterince zor ama dokuz çocuk doğurmak hayal bile edilemez. Onlara bakmakla ilgili işin miktarı şaşırtıcı. Tüm sıkı çalışmayı yapan sağlık ekibine ve bunu finanse ettiği için Mali Hükümetine minnettarım. Hayatta olduğum ve tüm bu desteği aldığım için şanslıyım. Şimdi bebeklerle hemşireler ilgileniyor. Gelecekle ilgili çözülmesi gereken çok şey var ama şimdilik sadece bebeklerimize bakmaya ve onları eve götürmeye odaklanmış durumdayız.

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TOPLAMDA 10 ÇOCUKLARI VAR

Çift 2017'de evlendi ve halihazırda akrabaları tarafından bakılan iki buçuk yaşındaki bir kızları daha var.

Doktorlar, en ağırı 3 kilonun biraz üzerinde ve en hafifi, sürekli damardan beslenen Arby'nin 1,5 kilo civarında olmasıyla dokuz bebeğin de sağlığının önemli ölçüde iyileştiğini söylüyorlar.

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DOKTORU BİLE ŞAŞKIN: KARİYERİM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN İNANILMAZ OLAY

Profesör Yousef Aloui, "Bazı bebeklerin sağlığı önemli ölçüde iyileşti ve şimdi sadece altısı yoğun bakımda. Ama hepsi daha güçlü olana ve bağ kurmalarına yardımcı olana kadar onları bir arada tutuyoruz. Bu, kariyerim boyunca dahil olduğum en inanılmaz olay. Asıl zorluğumuz bebekleri ve anneyi korumaktı ve bunu başardığımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

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Mali
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