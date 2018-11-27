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9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Tesadüfen denk gelmiş' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, nikahsız eşi Sevgi Aslan'ı 9 kez bıçaklayıp öldüren Reşit Atmaca (51), duruşmadaki ifadesinde, "Aramızda arbede oldu.

9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Tesadüfen denk gelmiş' dedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, nikahsız eşi Sevgi Aslan'ı 9 kez bıçaklayıp öldüren Reşit Atmaca (51), duruşmadaki ifadesinde, "Aramızda arbede oldu. Yerde yuvarlandık. Bıçak 9 kez tesadüfen vücuduna denk gelmiş. Suçsuzum" dedi.
Olay, 7 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Sevgi Aslan, 15 yıl birlikte nikahsız birlikte yaşadığı kalıp ustası Reşit Atmaca’dan tehdit mesajları alınca ayrılmak istedi. Mahkemeden 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Reşit Atmaca, bir arkadaşının aracılığı ile Aslan’ı konuşmak için bir kafeye çağırdı. Yaklaşık 1,5 saat konuştuktan sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp, Aslan’ı 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Reşit Atmaca kaçtı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Atmaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BIÇAK 9 KEZ DENK GELMİŞ'
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Reşit Atmaca ile öldürülen Sevgi Aslan’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sevgi Aslan'la yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadıklarını belirten Reşit Atmaca, şunları söyledi:
"Onunla birlikteliğimizden çocuklarımız oldu. Ben sürekli barışmak için çaba harcadım. Bu yuva yıkılmasın diye konuşmaya çalıştım. 12 yıllık arkadaşımdan beni barıştırması için yardım talebinde bulundum. Sonrasında buluşup konuştuk. Kendisine ‘Evine dön, bu yuva yıkılmasın’ gibi sözler söyledim. Bu sırada, üzerimde yemekte kullandığım bıçağı fark etti. Bana 'O bıçak ne' dedi. Ben de inşaat işçisi olduğumu ve karpuz, yemek vs işler için bıçağı kullandığımı ve yanımda unuttuğumu söyledim. O da bana 'Senin şerefin, haysiyetin yokmuş. Benim başkası ile ilişkim var. Seninle ilişkim bitti' şeklinde söylemlerde bulundu. Ben bıçağı ona verdim. O da bıçağı alır almaz omzumdan aşağıya doğru savurdu. Gömleğim yırtıldı. Elinden bıçağı almaya çalışırken aramızda arbede oldu. Yerde yuvarlandık. Bu sırada bıçak 9 kez tesadüfen onun vücudunun bazı yerlerine denk gelmiş. Yoksa ben onu kasten bıçaklamadım. Öldürmek niyetinde değildim. Suçsuzum."
'VEDALAŞIRKEN BIÇAK ÇIKARMIŞ'
Duruşmada, ölen kadının eski eşinden kızı G.G., annesinin ölüme gidişini, Gaziantep’ten Antalya’ya misafirliğe gelen kız kardeşi G.G’den öğrendiğini belirterek, sanığın yalan ifade verdiğini söyledi. G.G., "Annem, aracı kişiye güvenerek üvey babamla buluşmaya gitti. Kız kardeşim annemizin bıçaklanmasına tanıklık etmiş. Sanık vedalaşmak için annemin elini sıkmış. O esnada sanık bıçağı çıkarmış. Annem bıçağı elinden almış ancak sanık tekrar bıçağı annemden alarak bıçaklamış. Annem yere düştükten sonra sanık oradan uzaklaşmış" dedi.
Şikayetçilerin avukatı ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bir insanın yanlışlıkla hem göğüs bölgesi, hem sırtından, hem de batına yakın bölgelerden, 4’ü öldürücü olmak üzere 9 kez bıçaklanmasının ya da boğuşma sırasında bıçağın tesadüfen değmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti.
'BOĞUŞMA YOK'
Sanık avukatı ise Sevgi Aslan'ın ‘Benim hayatımda birisi var. Bu ilişki bitti’ gibi söylemde bulunmasının ardından, müvekkilinin ağır ve haksız tahrik altında gazap ve eleme kapıldığını belirterek, kasten öldürme düşüncesi bulunmadığını öne sürdü.
Olayın görgü tanıkları ise sanığın Aslan'ı bıçakladıktan sonra elindeki bıçakla uzaklaştığını, ayrıca sanık ve Aslan'ın yerde boğuşup yuvarlanmadıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti kısa aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Tesadüfen denk gelmiş' dedi

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