HABER

9 bin 500 engelliye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kantin işletmecisi Abdülkadir Zeki Gülmez, başlattığı mavi kapak toplama kampanyasıyla 7 yılda 9 bin 500 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kantin işleten Abdülkadir Zeki Gülmez, toplanan mavi kapaklar sayesinde engellilere umut oluyor.

Kahramanmaraş’ta kantin işletmecisi Abdülkadir Zeki Gülmez, başlattığı mavi kapak toplama kampanyasıyla 7 yılda 9 bin 500 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.
Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kantin işleten Abdülkadir Zeki Gülmez, toplanan mavi kapaklar sayesinde engellilere umut oluyor. Gülmez, 2012 yılında okuldaki öğrencilerle başlattığı kampanya kapsamında şuana kadar 10 bine yakın manuel ve akülü sandalye verdiğini söyledi.
Son olarak Gazi Ortaokulu’nda toplanan mavi kapaklar sayesinde 4 engellinin tekerlekli sandalyesine kavuştuğunu belirten Gülmez, “Bugün, Gazi Ortaokulumuzun idarecileri tarafından toplanan mavi kapaklar sayesinde 4 kardeşimizin engelini biraz olsun azaltmış olduk. Ben özellikle mavi kapak toplayan kardeşlerimizin minicik ellerinden öpüyorum ve öğretmen ve velilerine de teşekkür ediyorum. Özellikle okulda mavi kapak toplamak için liderlik yapan okulun müdür muavini Fatma Genç’e de teşekkür ederim. Bizler 2012 yılında başladığımız engellilere umut olma koşturmamızda, şimdiye kadar toplanan mavi kapaklar sayesinde yaklaşık 9 bin 400 civarında tekerlekli sandalye ve 95 adette akülü aracı engelli kardeşlerimize teslim etti. Verdiğimiz bütün engelli araçların tamamı elimize belgeleriyle birlikte mevcuttur. Bundan sonra da toplanan mavi kapaklar sayesinde engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Bakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret ettiBakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti
Fotoğraflar // Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındıFotoğraflar // Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP'den sert tepki: Kimsenin haddi değil

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Şerife'yi kahraman komşuları kurtardı!

Şerife'yi kahraman komşuları kurtardı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.