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  4. 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

05.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı tütün ve tütün yan ürünlerinin ticaretinin önlenmesine ve bu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılarak, haklarında idari para cezası uygulandı.

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