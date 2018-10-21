9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabirici caizse yeniden dizayn etti.