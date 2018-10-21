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9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yapılan yeni bir araştırma sayesinde, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulguları ortaya çıkardı. İnsanoğlunun bundan 9 bin yıl önce nasıl göründüğü sorusunun yanıtını arayan bilim insanları oldukça ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ (MÖ 7 bin yılı) insanın, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüze kıyasla daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından tabirici caizse yeniden dizayn etti.

İlk kez ortaya çıktı!

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İncelenen kafatası Yunanistan'da bulunan Theopetra mağarasında keşfedildi.
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Eldeki bulgulara göre, 9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımı ile yüze kavuşan Dawn'ın 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.
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Nilsson'a göre, insanoğlunun yüzündeki bazı öğeler zaman içinde yumuşadı, bazıları ise git gide yok olmaya yüz tuttu.
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Anahtar Kelimeler:
mezolitik çağ ilk insan Oscar Nilsson

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