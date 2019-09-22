HABER

9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 9 bin yıllık geçmişe sahip tarihi mirası olan Yumuktepe Höyüğü’nde temizlik çalışması yaparak, farkındalık oluşturdu.

9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 9 bin yıllık geçmişe sahip tarihi mirası olan Yumuktepe Höyüğü’nde temizlik çalışması yaparak, farkındalık oluşturdu.
Dünya Temizlik Günü’nde gerçekleştirilen temizlik seferberliğine; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva ve kazı ekibi, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye personelleri ile gönüllü vatandaşlar katıldı.
Başkan Yılmaz, çevre temizliği öncesi Alsancak Mahallesi Yumuktepe Höyüğü civarındaki Osman Muzaffer Koçaşoğlu Parkı’nda bulunan Yumuktepe Höyüğü Ziyaretçi Merkezi önünden Yumuktepe Kazı alanına kadar katılımcılarla birlikte yürüdü ve Müftü deresi yamaçlarına çamurdan yapılmış tohum bombaları atıldı.
Daha sonra dünyada tarımın ilk yapıldığı yer olarak tanımlanan ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış Yumuktepe Höyüğü’ne geçildi. Burada katılımcılara kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, höyüğün 9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Caneva, Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yumuktepe Höyüğü’nde gerçekleştirdikleri bu temizlik çalışmasının çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.
Belediye Başkanı Yılmaz da 16-22 Eylül tarihleri arasında ‘Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme’ temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu etkinliklerden bir tanesinin de Yumuktepe Höyüğü çevresinde yürüme etkinliği ve temizlik çalışması olduğunu kaydetti.
Kentin tarihi dokusunu korumaya büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, Yumuktepe Höyüğü’nün de ilçenin en önemli tarihi mirası olduğunu vurgulayarak, "16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın değişik şehirlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası düzenleniyor. Bu yıl biz de bu kampanyaya dahil olduk. Burada kent hayatının yarattığı zorluklar, stres, hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri noktasında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu hafta kapsamında bisiklet sürme ve yürüme etkinliğimizin yanı sıra okullarımıza güvenli bisiklet sürme eğitimleri verdik. Bugün de hem bölgemiz hem de şehrimiz için tarihi bir miras olan Yumuktepe Höyüğü’nde temizlik çalışması yaptık. Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Sayın Prof. Dr. Isabella Caneva hanımla sohbet edince, sizlerle tanışınca ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızı gördük. İnşallah benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yumuktepe Höyüğü kültürel ve turizm açısından da çok önemli bir yer. Daha iyi işlenmesi, işbirliğiyle çalışılması ve tanıtılması gerekiyor. İnşallah bu çalışmalara biz de katılacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Etkinliğimizde yer alan tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Van'da kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için bir araya geldiVan'da kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için bir araya geldi
Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdülerTemiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.