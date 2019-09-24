Yönetmen Murat Şeker, Fenerbahçeli futbolcular ve kulübün Kurtuluş Savaşı'ndaki desteğinin anlatılacağı filmin çalışmalarına gelecek yıl başlayacaklarını bildirdi.

Sinema Salonu Yatırımcıları, Bodrum Sinema ve Kültür ile Magazin Gazetecileri dernekleri tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen "9. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinliği devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, sinema salonlarının yanı sıra farklı mekanlarda film gösterimleri gerçekleştiriliyor.

Cinemarine Sineması'nda, gösterimi yapılan "Çakallarla Dans 5" filminin yönetmeni Murat Şeker, izleyicilerin de yer aldığı söyleşiye katıldı.

Çektiği 13 filmin 10'unda yapımcı da olduğunu belirten Şeker, "Amacı Olmayan Grup" adında yeni bir film çektiklerini ifade etti.

Gelecek yıl tarzlarını değiştirip "Ya İstiklal Ya Ölüm" isminde epik drama filmi yapacaklarını anlatan Şeker, "Kurtuluş Savaşı'nda, Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı direniş mücadelesini anlatan tarihi bir film olacak. Yıllardır bu filmi çekmek için bekliyordum. Şimdi onun vakti geldi." diye konuştu.