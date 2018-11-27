İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, çevreye ya da ekonomiye kattıkları değerin, iş camiasındaki kârlarını da güçlendireceğini belirterek, "Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Zirvede düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ekosistemlerin Oluşturulmasını Hızlandırmanın Zamanı mı?" başlıklı panelde konuşan Özdemir, dünyanın, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla inşa ve altyapıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afetlere karşı daha dirençli ve çevre dostu olunması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri ve endişeleri harmanlayıp bir plan sunabilmek. Bizim özel sektör olarak bir adım geri atma lüksümüz yok. Bizim herkesi dinlememiz lazım. İnsanların ihtiyaçlarını ve endişelerini göz önünde bulundurmamız lazım." diye konuştu.