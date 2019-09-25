9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (Bursa FotoFest) 9'uncusu, 4-13 Ekim'de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneğinin iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen festival, "Hava, su, toprak... Doğaya dönüş" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinliğe yer verilecek.

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden Kamil Fırat'ın üstlendiği festivalde, "Afrika, doğa ve vahşi yaşamın insan eli değmeden önceki son anları" gibi temalı çalışmalarıyla tanınan Nick Brandt, Kore'nin doğasını alışılmamış bir duyguyla karşı karşıya getiren Park Jongwoo başta olmak üzere Paolo Patrizi, Emerson Murakami, Mehran Cheraghchi Bazar gibi birçok yabancı fotoğrafçının eserleri yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin tanıtım toplantısında, Bursa'nın 8 yıldır Türkiye ve yakın coğrafyanın en önemli sanatsal etkinliklerinden biri haline gelen Bursa FotoFest'e ev sahipliği yaptığını söyledi.