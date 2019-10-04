Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla 9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest) başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Hava, Su, Toprak... Doğaya Dönüş" temalı festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, pek çok konunun sadece tek fotoğrafla net şekilde anlatılabildiğini söyledi.

Dünyada festival ve organizasyonların ekonomik nedenlerle iptal edildiği ortamda ısrarla festivali düzenlemeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Aktaş, "Bu yıl festivale Rusya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Uruguay'a, İtalya'dan Meksika'ya kadar 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısı katıldı. Bu yıl talep ve istek çok fazla." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarının da festivale renk kattığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalde 'hava, su ve toprak' dedik. Hep 'Eskiden Bursa şöyle yeşildi.' diyoruz. Ben hala Bursa'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu iddia ediyorum hatta en güzel şehri ama o değerleri kaybediyoruz maalesef. O yüzden hava, su ve toprağa daha çok sahip çıkabilmek bizim için çok önemli."