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9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri dağıtıldı

  1. Büyükelçiler Tenis Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri, Ankara'da bir sanat galerisinde düzenlenen programla verildi.

"Sanat tenisle buluşuyor" temasıyla Japon satrancı "Şogi", kılıç dövüşü "Kendo", yazı sanatı "Şodoo", çizgi dizi "Manga" gibi "JAPANIGHT" etkinliklerinin bir arada sunulduğu programa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.

Büyükelçi Miyajima, "JAPANIGHT" kapsamındaki faaliyetlerde katılımcılarla birebir ilgilenerek Japon kültürü hakkında bilgi verdi.

Misafirleriyle Şogi oynayan, Şodoo yazan Miyajima, etkinliğe katılan Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı öğrencileriyle ana dilinde konuştu.

Miyajima, turnuvada dereceye giren tenis severlere ödüllerini vererek tebrik etti.

Törenin ardından düzenlenen kokteylde Uzak Doğu mutfağından lezzetler tadılabilirken ses sanatçıları da konser verdi.

Sanat galerisindeki sergi, 28 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası Akio Miyajima Japonya'nın Ankara Büyükelçisi KENDO Manga Şodoo Şogi

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