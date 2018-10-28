9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası

"Sanat tenisle buluşuyor" temasıyla Japon satrancı "Şogi", kılıç dövüşü "Kendo", yazı sanatı "Şodoo", çizgi dizi "Manga" gibi "JAPANIGHT" etkinliklerinin bir arada sunulduğu programa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.
Büyükelçi Miyajima, "JAPANIGHT" kapsamındaki faaliyetlerde katılımcılarla birebir ilgilenerek Japon kültürü hakkında bilgi verdi.
Misafirleriyle Şogi oynayan, Şodoo yazan Miyajima, etkinliğe katılan Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı öğrencileriyle ana dilinde konuştu.
Miyajima, turnuvada dereceye giren tenis severlere ödüllerini vererek tebrik etti.
Törenin ardından düzenlenen kokteylde Uzak Doğu mutfağından lezzetler tadılabilirken ses sanatçıları da konser verdi.
Sanat galerisindeki sergi, 28 Kasım'a kadar gezilebilecek.
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