9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalca Tepe'de düzenlenen anma törenine Demirel ailesi ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma programı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Demirel'in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, burada yaptığı konuşmada, Demirel'e hasretinin her geçen gün arttığını söyledi.
Ondan ayrı geçen sürenin kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Cesur, şöyle konuştu:
"Demirel'in hikayesi sadece İslamköy'den Çankaya'ya giden bir yolun hikayesi değildi. Bu hikaye aslında Cumhuriyet'in medenileşme, kalkınma mücadelesi ve Türk milletinin benlik arayışının hikayesiydi. Ona sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Demirel, bu ülkede 50 sene demokrasi ve kalkınma adına hizmet yaptı, ömrünü adadı. Türkiye'nin her köşesindeki her kişinin cumhurbaşkanı oldu. Adını Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazdırdı. Süleyman Demirel'i sevmek, Türkiye'yi ve Türk milletini sevmektir. Süleyman Demirel'e inanmak büyük Türkiye'ye ve demokrasiye inanmaktır."
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Demirel'in Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu söyledi.
Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Demirel'in yokluğunda bile varlığını iliklerine kadar hissettiklerini anlattı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Demirel'in Azerbaycan-Türkiye kardeşliği için elinden geleni yaptığını belirtti.
Süleyman Demirel'in Haydar Aliyev ile çok sıcak ilişkilerinin olduğunu vurgulayan İbrahim, Demirel'in Azerbaycan'a verdiği desteğin asla unutulmayacağını dile getirdi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar ve Esat Kıratlıoğlu ile Isparta Baro Başkanı Gökmen Gökmenoğlu'nun konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa katılanlar anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
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