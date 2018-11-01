9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 94. doğum günü dolayısıyla memleketi İslamköy'deki mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalca Tepe'de düzenlenen anma törenine Demirel ailesi ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Demirel'in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, burada yaptığı konuşmada, Demirel'e hasretinin her geçen gün arttığını söyledi.

Ondan ayrı geçen sürenin kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Cesur, şöyle konuştu:

"Demirel'in hikayesi sadece İslamköy'den Çankaya'ya giden bir yolun hikayesi değildi. Bu hikaye aslında Cumhuriyet'in medenileşme, kalkınma mücadelesi ve Türk milletinin benlik arayışının hikayesiydi. Ona sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Demirel, bu ülkede 50 sene demokrasi ve kalkınma adına hizmet yaptı, ömrünü adadı. Türkiye'nin her köşesindeki her kişinin cumhurbaşkanı oldu. Adını Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazdırdı. Süleyman Demirel'i sevmek, Türkiye'yi ve Türk milletini sevmektir. Süleyman Demirel'e inanmak büyük Türkiye'ye ve demokrasiye inanmaktır."