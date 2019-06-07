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9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt Mezarı’na bayram tatilinde ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarında bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Isparta’ya 24 kilometre uzaklıkta bulunan 9.Cumhurbaşkanı Demirel’in İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarını günde ortalama bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarında bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Isparta’ya 24 kilometre uzaklıkta bulunan 9.Cumhurbaşkanı Demirel’in İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarını günde ortalama bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, kabir başında bulunan kürsüdeki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak, dilek ve temennilerde bulundular. Demirel’in gül yapraklarıyla bezenmiş cam mezar taşlı kabri başına gelen hemen her yaştan vatandaş, merhum Cumhurbaşkanı’nı rahmetle andıklarını ifade etti.

“Şu anda Türkiye’nin hangi taşını kaldırsak, altında Demirel ismi görülür”
Demirel’in, yaşamı boyunca Türkiye’nin hemen her yerinde yaptığı çalışmalarla önemli izler bıraktığını dile getirerek ‘Baba’ lakabının hakkını verdiğini ifade eden ziyaretçi Süleyman Baykal, “Denizli Tavas’tan geldim. İlk defa geliyorum. Demirel’i anlatmaya kelimeler yetmez. Gençliğimizde onunla birlikte siyaset yaptık. Buraya geldiğimiz zaman kelimeler bulamıyoruz, daha nasıl anlatayım. Çok anımız var, unutamıyoruz o yılları. Hem bayram ziyareti için bir büyük olarak, hem de gençliğimizde siyasette arkasına takıldığımız için geldim. İçimizde ona karşı bir aşkımız var yani. O, baba lakabının hakkını verdi. Şu anda Türkiye’nin hangi taşını kaldırsak, altında Demirel ismi görülür” dedi.
Antalya’dan Çalcatepe’deki anıt mezara gelen Fatma Tekal, “Ben Antalya’dan geliyorum, eşim Ispartalı. Bugün bayram münasebetiyle misafirlerimiz de vardı. Birlikte ziyaret edelim dedik. Süleyman Demirel, benim çocukluğumun Cumhurbaşkanlarından birisi, kendisini saygı ve sevgiyle anıyoruz, ruhu şad olsun. Biz, Isparta’nın usulüne göre aslında onu hep arife günleri ziyaret ediyorduk ama bu yıl, bugüne (Bayramın 3.gününe) nasipmiş. İnşallah, Allah dualarımızı kabul eder” görüşlerinde bulundu.

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