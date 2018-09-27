9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı

"Bunun için de gerek kamu, gerekse özel sektör eliyle daha fazla ve çeşitli turizm yatırımları yapmamız gerekiyor. Van Gölü havzasının bir bütün olarak kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi olarak ilan edilmesi gereklidir. Bu yıl fuarımıza katılım yine yüksek. Sadece ülkemizden değil İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan da iştirak eden misafirlerimiz var. Her bölgeden il kültür turizm müdürlüklerinin yanı sıra belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, oteller, acentalar, turizm dernekleri misafirimiz. Burada geçireceğiniz birkaç günün sonunda temenni ederim hem iyi bir tanıtım yapar, karlı ticari bağlantılar kurarsınız hem de Van'ın az önce özetlemeye çalıştığım güzelliklerini doyasıya yaşarsınız. Bu duygularla fuarımızın katılanlara, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni yatırım ve turizmdeki ikinci sıçrama için kolları sıvadıklarını ifade eden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üç bin yıllık Van kalesi ve eski Van şehri, Van Gölü, Akdamar Adası, 100 yıllık Akdamar Kilisesi'nden bahseden Zorluoğlu, Van'ın doğal ve kültürel zenginliklerine işaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihe sahip sayısız kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış bir kentte, Doğu Anadolu Turizm Fuarı'nın dokuzuncusunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuara Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katıldı.

- "İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı 21,5 milyona ulaştı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, Türk turizminin son 15 yıl içinde değişimin ve dönüşümün içine girdiğini, yapılan çalışmalarla dünyada Türkiye markasının oluşturulduğunu söyledi.

Turizmde yaşanan olumlu gelişmelere dikkati çeken Aydın, "Son 2 yılda ciddi sıkıntılar yaşadık. Gerek Türk turizmi gerekse de ülkemiz için zor yıllar oldu. Terör olayları, uluslararası ilişkilerdeki sorunlar ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı turizmde ciddi bir türbülans yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye'ye 25 milyon turist geldi. Bu da Türk turizminin ne kadar kaliteli ve vazgeçilmez olduğunu ve altyapısının ne kadar destek olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Aydın, 2017 yılının toparlanma yılı olduğunu, 2017 yılında 32 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini ve 24 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edildiğini aktardı.

"2018 yılına baktığımız zaman gerçek anlamda dünya pazarı Türkiye'ye döndü diyebiliriz. İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı 21,5 milyona ulaştı." diyen Aydın, "Bu da önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Bu anlamda tüm zamanların rekorunu kırdığımızı söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.