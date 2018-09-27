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9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

Van'da "9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi"nin açılışı yapıldı - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu: - "Bu yıl fuarımıza katılım yine yüksek. Sadece ülkemizden değil İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan da iştirak eden misafirlerimiz var" - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın: - "2018 yılına baktığımız zaman gerçek anlamda dünya pazarı Türkiye'ye döndü diyebiliriz. İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı 21,5 milyona ulaştı. Bu da önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Bu anlamda tüm zamanların rekorunu kırdığımızı söyleyebiliriz"

Van'da "9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuara Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihe sahip sayısız kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış bir kentte, Doğu Anadolu Turizm Fuarı'nın dokuzuncusunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Üç bin yıllık Van kalesi ve eski Van şehri, Van Gölü, Akdamar Adası, 100 yıllık Akdamar Kilisesi'nden bahseden Zorluoğlu, Van'ın doğal ve kültürel zenginliklerine işaret etti.

- "İkinci büyük sıçramayı yapmak için kolları sıvama zamanı geldi"

Yeni yatırım ve turizmdeki ikinci sıçrama için kolları sıvadıklarını ifade eden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için de gerek kamu, gerekse özel sektör eliyle daha fazla ve çeşitli turizm yatırımları yapmamız gerekiyor. Van Gölü havzasının bir bütün olarak kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi olarak ilan edilmesi gereklidir. Bu yıl fuarımıza katılım yine yüksek. Sadece ülkemizden değil İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan da iştirak eden misafirlerimiz var. Her bölgeden il kültür turizm müdürlüklerinin yanı sıra belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, oteller, acentalar, turizm dernekleri misafirimiz. Burada geçireceğiniz birkaç günün sonunda temenni ederim hem iyi bir tanıtım yapar, karlı ticari bağlantılar kurarsınız hem de Van'ın az önce özetlemeye çalıştığım güzelliklerini doyasıya yaşarsınız. Bu duygularla fuarımızın katılanlara, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- "İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı 21,5 milyona ulaştı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, Türk turizminin son 15 yıl içinde değişimin ve dönüşümün içine girdiğini, yapılan çalışmalarla dünyada Türkiye markasının oluşturulduğunu söyledi.

Turizmde yaşanan olumlu gelişmelere dikkati çeken Aydın, "Son 2 yılda ciddi sıkıntılar yaşadık. Gerek Türk turizmi gerekse de ülkemiz için zor yıllar oldu. Terör olayları, uluslararası ilişkilerdeki sorunlar ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı turizmde ciddi bir türbülans yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye'ye 25 milyon turist geldi. Bu da Türk turizminin ne kadar kaliteli ve vazgeçilmez olduğunu ve altyapısının ne kadar destek olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Aydın, 2017 yılının toparlanma yılı olduğunu, 2017 yılında 32 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini ve 24 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edildiğini aktardı.

"2018 yılına baktığımız zaman gerçek anlamda dünya pazarı Türkiye'ye döndü diyebiliriz. İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı 21,5 milyona ulaştı." diyen Aydın, "Bu da önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Bu anlamda tüm zamanların rekorunu kırdığımızı söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Turizm fuarlarının, ülke tanıtımındaki önemine işaret eden Aydın, fuarların gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Fuara İran'dan katılan Erdebil Turizm ve Kültür Müdürü Nader Fallahi, "kardeş ülke" Türkiye'ye gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk yetkilileri İran'ı görmeye davet etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı, protokol üyelerince yapıldı.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, fuara katılan firmaları gezdi.

Açılışa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, İran Urmiye Turizm ve Kültür Müdürü Mehdı Samadluıı, kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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