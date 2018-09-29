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9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler: - "Bu fuar, Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri haline geldi. Zamanlama itibarıyla da turizm sektörüne doping gibi geldi. Gelen ziyaretçi sayısının 50 bini aşmasını bekliyoruz"

Van'daki "9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı"na 50 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuara bu yıl 50 bin kişinin katılması hedefleniyor.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara ilginin geçen seneye oranla yüzde 40 arttığını söyledi. Fuarın sadece Van'a değil ülke turizmine de önemli katkı sağladığını belirten Güler, "Bu yıl fuarımızın renkli geçmesinin turizm sektörüne moral kaynağı olacağını düşünüyoruz. Hem firmalarımız hem de turizm sektörü çok umutlu." dedi.

Fuarda 81 ilden firmaların ürünlerini tanıttığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Van'daki fuarda sadece yurt dışından yaklaşık 30 firma ve 600 katılımcı bulunuyor. Bu fuar, Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri haline geldi. Zamanlama itibarıyla da turizm sektörüne doping gibi geldi. Gelen ziyaretçi sayısının 50 bini aşmasını bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılarla önemli bağlantılar kurduk. Bu da fuarın asıl amacı olan turizmi geliştirmeye çok önemli katkı sağlayacak."

Önceki gün başlayan fuar, yarın akşam sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fuar turizm Van

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