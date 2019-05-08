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9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 04:40 | Son Güncelleme

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen örtü yangınında 9 dönümlük alan zarar gördü.

9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın

Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının enerji nakil hatlarının ağaçlarla teması sonucu çıktığını söyledi.

Yangının çıktığı alana ulaşımın olmaması nedeniyle itfaiye veya arasözlerle müdahalede bulunulamadığını belirten Baştürk, rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını aktardı.

Yanan alanda nitelikli orman bulunmadığını ifade eden Baştürk, şöyle devam etti:

"Bozuk orman dediğimiz yanmaya çok da müsait olmayan ağaç türlerinden oluşan ve içerisinde böğürtlen ve benzeri dikenli sarmaşıklı bitkilerin olduğu bir alanda örtü yangını şeklinde devam ediyor. Espiye Belediyesi ve Espiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumdalar. Şu ana adar müdahale şansımız olmadı ama müdahale edilecek noktaya geldiği zaman müdahalede bulunulacak."

Yangının sabaha kadar devam etmesi durumunda havadan müdahale imkanı doğacağına işaret eden Baştürk, havanın aydınlanmasıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince en yakındaki helikopterin çağrılacağını vurguladı. Baştürk, yangının çıktığı alanın denize yakın olduğunu, alevlerin çok kısa sürede söndürüleceğine inandığını söyledi.

Baştürk, yangında ekonomik değeri olmayan 9 dönüm civarında örtünün zarar gördüğünü sözlerine ekledi. (AA)

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giresun yangın

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