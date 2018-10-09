9 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlenen törende Anayasa Mahkemesi üyesi Yargıç Brett Kavanaugh ve ailesinden onay süreci sırasında maruz kaldıkları muamele ve çekmek zorunda kaldıkları acılar nedeniyle özür dilemesini, yangına körükle gitmek olarak değerlendiriyor. Gazete, Trump'ın, Kavanaugh'nun başından bu yana siyasileşen onay sürecini, gerginlikleri sürdürmek için kullandığını kaydediyor. Habere göre Trump, Beyaz Saray'da kokteyl ve canlı müzik eşliğinde yapılan törende, Demokrat Parti'yi, cinsel saldırı suçlamalarına odaklanarak Kavanaugh ve ailesine adeta işkence çektirmekle suçladı. Kavanaugh'nun ise Amerika'nın en yüksek mahkemesine çıkışının şaibeli olduğunun farkında olduğu, bu nedenle partizan söylemlerden kaçınmaya dikkat ettiği gözlendi. Kavanaugh, konuşmasında, görevi minnetle, hiçbir gücenme hissi olmadan kabul ettiğini ve yaşanan sürecin kendisini değiştirmediğini söyledi. Gazete, Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreni dışında Beyaz Saray'da da yeni yargıç için tören düzenlenmesinin geçmişte de örnekleri olduğunu hatırlatıyor. Ancak habere göre eski Başkan Obama'nın mahkemeye atadığı iki yargıç olan Sonia Sotomayor ve Elena Kagan için bağımsızlık ilkesinin korunması adına Beyaz Saray'da tören yapılmamıştı.

Washington Post ayrıca İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünden şüphelenilen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'la ilgili haberlere yer ayırmaya bugün de devam ediyor. Gazete, Kaşıkçı'nın 36 yaşındaki Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in polisle irtibat halinde olduğunu, ancak şimdiye kadar nişanlısının akıbeti hakkında tatmin edici bilgi edinemediğini yazıyor. Habere göre Kaşıkçı'nın Cengiz'le evlenebilmesi için Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan boşanmış olduğunu kanıtlayan bir belge alması gerekiyordu. Konsolosluğa nişanlısıyla birlikte giden ancak içeriye tek başına giren Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı. Habere göre Kaşıkçı, başına birşey gelmesi durumunda nişanlısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir danışmanını aramasını söylemişti. Söz konusu danışman ve polisle temasa geçen Hatice Cengiz, ”Cemal'i seven biri olarak hükümetimden Cemal'in başına gelenler hakkında bana bilgi vermesini bekliyorum,” diyor. Ancak Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını kanıtlamanın Suudi Arabistan'ın sorumluluğu olduğunun altını çizen Hatice Cengiz, aksi kanıtlanana kadar umudunu kaybetmeyeceğini söylüyor. Öte yandan Cengiz'in DNA örneği toplanması için Kaşıkçı'nın bazı eşyalarını polise teslim ettiği bildirildi.

New York Times ise Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğine karşı acilen önlem alınması gerektiği çağrısı yaptığı raporuna tepkisiz kaldığını bildiriyor. Gazete, Trump'ın, Birleşmiş Milletler'in 2040 yılına kadar dev orman yangınları, sel baskınları, gıda sıkıntısı ve mercan resiflerinin hızla yok olmasına yol açacak felaketlere dikkat çeken raporuna ses çıkarmadığını yazıyor. Habere göre Almanya'daki Potsdam İklim Değişikliği Araştırmaları Enstitüsü, Beyaz Saray'ın iklim değişikliği konusunda dünyanın geri kalanıyla aynı çizgide hareket etmediğine ve Washington'un küresel iklim politikalarından sapmasının kaygı uyandırdığına dikkat çekti. Gazete ayrıca Trump'ın tepkisizliğinin ve Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmasının başka hükümetlere de cesaret vereceği uyarısı yapıyor. Örneğin Brezilya'nın yeni cumhurbaşkanı olma yolunda hızla ilerleyen aşırı sağcı Jair Bolsonaro da Paris Anlaşması'ndan çıkma vaadinde bulunuyor. Gazete, Beyaz Saray'dan Birleşmiş Milletler'in iklim raporuna yönelik herhangi bir açıklama gelmediğini, Trump Yönetimi'nin bunun yerine Brett Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanmasına odaklandığını kaydediyor.