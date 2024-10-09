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9 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 9 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.10.2024 09:46
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Bir yıl içinde yer alan 365 günün neredeyse her biri için önemli bir olay, durum ya da anlam vardır. Bu anlamlar, belirlenen gün içinde yaşanan olayların önemine göre işaretlenir. İşaretlenen önemli günlerin bazılarının amacı o günleri unutmamak ve vakti geldiğinde anmak bazıları ise çeşitli konularda farkındalık yaratmaktır.

9 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 9 Ekim

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlenmiş ve işaretlenmiş olan dünya günleri ya da uluslararası UNESCO günleri önemli günlerden bazılarıdır. Bu dünya günleri tüm dünya genelinde bilinen, kabul edilen ve kutlanan günlerdir. Dünya günlerinden bazıları şunlardır:

  • Dünya Radyo Günü (13 Şubat) , Dünya Kadınlar Günü (8 Mart) , Dünya Şiir Günü (21 Mart), Dünya Basın Özgürlüğü Günü (3 Mayıs), Dünya Çevre Günü (5 Haziran), Uluslararası Gençlik Günü (12 Ağustos).

9 Ekim neden önemli?

Özel kabul edilen ve çoğunluklar tarafından kabul edilerek anılan ya da kutlanan günlerin işaretlenme nedenleri çeşitli amaçlara bağlıdır. Bu amaçlar bazen farkındalık yaratmak, bazen de çeşitli olayları unutmamak ve unutturmamak olabilmektedir. Tarihe derin izler bırakan bazı önemli kişilerin buluşları, eserleri ya da doğum ve ölüm tarihleri de önemli kabul edilen ve anılması gerektiği düşünülen günlerdendir.

Ekim ayı içinde de hem dünya genelinde kabul edilen hem de bazı ülkeler tarafından anlamlı olarak işaretlenen günler bulunur. Bunlardan biri de 9 Ekim Dünya Posta Günü’dür. Dünya Posta günü için bu tarihin seçilmesinin de özel bir nedeni vardır.

9 Ekim 1874 tarihinde 22 ülke temsilcileri İsviçre Bern’de toplanmış ve Dünya Posta Birliği’ni kurmuştur. Osmanlı Devleti’nin de içinde yer aldığı bu organizasyon, böylece Dünya Posta günü olarak günümüze de ulaşmayı başarmıştır.

Tarihte 9 Ekim’de neler oldu?

9 Ekim tarihinde ayrıca hem tüm dünyayı hem de bazı ülkeleri ve Türkiye’yi etkileyen çeşitli gelişmeler de olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

    1. Dünya Savaşı sırasında Belçika, Almanya tarafına geçti.
  • Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülü aldı.
  • Afganistan’da ilk demokratik seçimler yapıldı.
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ekim gün
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