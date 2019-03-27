HABER

9. Engelsiz Erciyes Günleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Yurt dışından da engelli bireylerin katılacağı etkinlikte, kızak yarışmaları ve konserler düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Erciyes Günleri" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da engelliler katılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, 28-30 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Bölgesi'nde yarın başlayacak programa, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından görme, işitme ve bedensel engelliler katılacak.

Engelli misafirler, Erciyes'te konaklayacak ve festival havasında geçecek olan etkinlik boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle karın keyfini çıkaracak.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Ali Şükrü Bey, ölümünün 96. yılında mezarı başında dualarla anıldıAli Şükrü Bey, ölümünün 96. yılında mezarı başında dualarla anıldı
Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildiTrakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. Engelsiz Erciyes Günleri

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.