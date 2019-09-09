9 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın barış görüşmelerinden en azından şimdilik çekilmesi üzerine Afganistan’da şiddet eylemlerinin artacağı kaygılarının yükseldiğini yazıyor. Habere göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çıktığı bir dizi televizyon programında, Camp David’de Taliban yetkilileriyle geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan görüşmelerin, örgütün saldırı düzenlemesi üzerine iptal edildiğini söyledi. Pompeo, Taliban’ın müzakere masasında elini güçlendirmek için Afganistan’da saldırılar düzenlediğini kaydetti. Saldırılarda bir Amerikan askeri Kabil’de yaşamını yitirdi. Adım adım sonuca yaklaştığı düşünülen diplomatik sürecin aniden kesilmesinden sonra Başkan Trump’ın bundan böyle Afganistan konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belirsiz. Öte yandan Trump’ın Taliban’a yaptığı gizli daveti geri çektiğini kamuoyuna açıklaması ve görüşmeleri aniden kesmesine ilişkin soru işaretleri giderek artıyor. Trump’ın Camp David’de düzenlediği teatral bir zirve toplantısıyla anlaşmayı kendi başına sonuçlandırması arzusu da gazeteye göre görüşmeden vazgeçmesine yol açmış olabilir. Gerek Dışişleri Bakanı Pompeo ve diğer yetkililer, gerekse Taliban, müzakerelere yeniden başlanabilmesi için kapıyı aralık bırakıyor. Ancak Kabil ve Washington, dikkatle yürütülen müzakerelerin aniden raydan çıkmasının, 28 Eylül’de Afganistan’da yapılacak seçimlerden önce şiddet eylemlerini körüklemesinden korkuyor. Öte yandan bazı Cumhuriyetçi Partililer, Taliban yetkililerinin Camp David’e çağrılması fikrine büyük tepki gösterdi. Eski Başkan Yardımcısı Dick Chaney’nin kızı, Wyoming eyaleti Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Liz Chaney, Twitter’da yazdığı mesajda, “Hiçbir Taliban üyesi Camp David’e ayak basmamalı. Taliban hala El Kaide’yi koruyor. Başkan müzakereleri sonlandırmakta haklı,” ifadelerini kullandı. Kimileriyse Trump’ın 2012’de paylaştığı bir Twitter mesajında dönemin başkanı Barack Obama’ı, “11 Eylül’ün gerçek olmasına olanak tanıyan ezeli düşmanımız Taliban’la müzakere ediyor,” şeklinde eleştirdiğini hatırlatıyor.

Washington Post ise kırk eyalet başsavcısının teknoloji devi Google’a karşı yeni bir tekelleşme soruşturması açmaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre eyalet başsavcıları, Google’ın yeni kurulan firmalara zorluk çıkardığı, internet kullanıcılarını daha pahalı ve kötü hizmete maruz bıraktığı, çok fazla kişisel veri işlediği ve tüketici mahremiyeti pahasına gelir rekorları kırdığı şeklindeki suçlamaları mercek altına alacak. Google’a yönelik soruşturmaya katılan Minnesota eyaleti Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Keith Ellison, teknoloji firmalarının çok hızlı büyüdüğünü, bunun da bu firmaların rekabeti güçlendirecek şekilde denetlenmesini engellediğini söyledi. Tarihe bakıldığında tekelleşme ve şirket evliliklerine yönelik soruşturmalarını federal hükümetin yürüttüğü görülüyor. Ancak gazete, eyaletlerin de tüketicileri korumayı amaçlayan tekelleşme karşıtı yasalarını devreye sokarak kendi soruşturmalarını yürütebildiğini hatırlatıyor. 1990’lı yıllarda dev tütün firmalarına, 2000’li yıllardaysa konut kredisi veren firmalara yönelik soruşturmalar açan eyaletler, son olarak afyon bazlı ağrı kesici ilaçların yaygın kullanımından sorumlu tuttukları ilaç firmalarını mercek altına almıştı.