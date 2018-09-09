9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

Bugün 9 Eylül ‪yani bundan 96 yıl önce Mustafa Kemal Paşa komutasındaki şanlı ordumuz düşmanı vatandan def ederek İzmir'i özgürlüğüne kavuşturdu, vatan topraklarına geri kattı. İzmir'in Kurtuluşu kutlanırken siz de kahramanlıklar dolu bu şanlı olayın nasıl geçerkleştirğini okuyabilirsiniz. İşte İzmir'in Kurtuluşu nasıl gerçekleşti öyküsü...

İZMİR'İN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Milli Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilir. O tarihe kadar Anadolu’da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri mevcuttu. İzmir’in işgali Anadolu insanın direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiş, İstanbul'da başlayan işgali protesto mitingleri Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep olmuş; örgütlenme ve protesto mitingleri Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılmıştı. Artık İzmir Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmişti ve İzmir'in işgaline karşı protesto mitingleri, her yıl işgalin yıl dönümlerinde, Anadolu'nun çeşitli kent ve kasaba merkezlerinde tekrarlanmakta; konu sürekli gündemde tutulmaktaydı. Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar -Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri milli mücadelenin kazanılmasında önemli adımlar atılmıştı.