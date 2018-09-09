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9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Bugün günlerden 9 Eylül yani büyük taarruz sonucunda İzmir'de düşmanın denize dökülüğ Ege'nin incisinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. 9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor. Peki kurtuluşa giden öyküde bu vatan neler yaşadı? İzmir nasıl kurtuldu? İşte İzmir'in kurtuluşunun gururlandıran hikayesi...

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

Bugün 9 Eylül ‪yani bundan 96 yıl önce Mustafa Kemal Paşa komutasındaki şanlı ordumuz düşmanı vatandan def ederek İzmir'i özgürlüğüne kavuşturdu, vatan topraklarına geri kattı. İzmir'in Kurtuluşu kutlanırken siz de kahramanlıklar dolu bu şanlı olayın nasıl geçerkleştirğini okuyabilirsiniz. İşte İzmir'in Kurtuluşu nasıl gerçekleşti öyküsü...

İZMİR'İN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Milli Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilir. O tarihe kadar Anadolu’da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri mevcuttu. İzmir’in işgali Anadolu insanın direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiş, İstanbul'da başlayan işgali protesto mitingleri Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep olmuş; örgütlenme ve protesto mitingleri Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılmıştı. Artık İzmir Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmişti ve İzmir'in işgaline karşı protesto mitingleri, her yıl işgalin yıl dönümlerinde, Anadolu'nun çeşitli kent ve kasaba merkezlerinde tekrarlanmakta; konu sürekli gündemde tutulmaktaydı. Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar -Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri milli mücadelenin kazanılmasında önemli adımlar atılmıştı.

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupistutsak edildi.

İZMİR'DE İZMİR'İN KURTULUŞU KUTLANIYOR

İzmir'de 9-10 Eylül tarihlerinde İzmir'in Kurtuluşu kutlanacak. Saat 09.00'da Basmane karakolu önünden başlayacak 95.Yıl Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yolları adeta "gelincik tarlasına" çevirecek.

Saat 10.30'da Konak Hükümet Konağı önündeki bayrak töreninin ardından program, saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı ile devam edecek. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun 9 Eylül konuşmasının sonrasında Kent Orkestrası konseri; Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile şiir dinletisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi yer alacak.

Saat 17.00'de Atlı Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, hemen bir saat sonra, 18.00'de ise Türk Yıldızları'nın Gündoğdu merkezli muhteşem gösterisine tanık olacak.

Akşam saatlerinde ise Fener Alayı düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek. Saat 21.00'de, Türk Pop Müziği'nin ünlü isimleri Gülşen ve Murat Dalkılıç, Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül programı, 10 Eylül Pazar sabahı başlayacak “9 Eylül Yarı Maraton Koşusu” ile sona erecek. Saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak yarışmacılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı Kent Ormanı'na ulaşıp yarışı yine Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
izmir'in kurtuluşu Büyük Taarruz Harekatı

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