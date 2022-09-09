Şans oyunu severlerin gözleri On Numara çekilişine çevrildi. Peki 9 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekiliş sonuçlarına ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz. Bu adresten geçmiş sonuçları sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

9 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



