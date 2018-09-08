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9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Eylül Pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yarın saat 18.00'a kadar yurt genelinde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği belirtildi. İşte yurt genelinde yarın için beklenilen hava durumu tahminleri.

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın yani 9 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE YARIN İÇİN HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 33°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORDU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı az bulutlu

GAZIANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 32°C
Parçalı az bulutlu

SIIRT °C, 32°C
Parçalı az bulutlu


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