9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın yani 9 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 33°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORDU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
GAZIANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
SIIRT °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
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