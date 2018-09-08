9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın yani 9 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE YARIN İÇİN HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.