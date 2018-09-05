HABER

9 Eylül Süvari Günü Kutlamaları'nda adres değişmedi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Süvari Günü Kutlamaları, bu yıl süvari günü olan 9 Eylül 2018 pazar gününde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Atlı ASor Kulübü'nde kutlanılacak!

9 Eylül Süvari Günü Kutlamaları'nda adres değişmedi!

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve barkovizyon gösterilerinin yanısıra saat 16:00 itibari ile 135 cm yüksekliğinde bir müsabaka düzenlenecek.

9 EYLÜL SÜVARİ GÜNÜ NEDİR?

9 Eylül 1922'de Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay komutasında İzmir'e giren Süvari birliğimizin hükümet konağına bayrağımızı çekişi yıllardır hafızalardan silinmemiştir.

Bu başarının anısına 9 Eylül ‘Süvari Günü’ ilan edilmiştir. Türk binicilik tarihinin en büyük başarısını 1938 yılından beri yapılan Uluslararası Altın Kupası Yarışması, M. Kemal Atatürk’ün 4 süvarisinin Mussolini’den aldığı kupa ile taçlanmıştı.

Bunun yanısıra 1960 yılında Rotterdam’da nice başırılar kazanmış süvariler ve diğer uluslararası müsabakalarda dereceleri olan diğer süvariler saygı, gurur ve şükranla anılacaktır.

Kutlamalar 9 Eylül Saat 15:00'te İstanbul Atlı Spor Kulübü Maslak'ta yapılacak.

Dünyanın binicilikte en tanınan ‘’şehir kulüplerinden’’ biri olan İstanbul Atlı Spor Kulübü bu yıl bir kez daha bu özel günde kapılarını davetlilere bir kez daha açacak.

1931 yılından bu yana başlamış olan binicilik sporunda süvarilerin kazanmış olduğu kupalar ve rozetlerin sergileneceği etkinlikte 1938’de Mussolini Kupası’nı kazanmış olan süvariler Cevat Kula, Cevat Gürkan, Eyüp Öncü ve Saim Polatkan’ın kazanmış olduğu kupa ve rozetler de sergiye açılacak.

1960 yılında Rotterdam’da düzenlenen Milletler Kupası’nda başarılar sağlamış olan Salih Koç, Cevdet Sümer, Nail Gönenli ve Kemal Özçelik’in kazandıkları rozet ve kupalar da sergilenecektir.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Okmeydanı'nda kazaOkmeydanı'nda kaza
TÜBA Akademi Ödülleri için aday gösterme süreci başladıTÜBA Akademi Ödülleri için aday gösterme süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süvari günü 9 Eylül İstanbul Atlı Spor Kulübü

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

İlginizi Çekebilir

30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri

30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

Haftanın Cuma mesajları ve Kadir gecesi mesajları! Kadir gecesi ne zaman?

Haftanın Cuma mesajları ve Kadir gecesi mesajları! Kadir gecesi ne zaman?

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 3 Ağustos Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güncel Cuma mesajları 3 Ağustos Cuma - En güzel resimli Cuma mesajları

Açık alanda alkol, kapalı alanda sigara yasak

Açık alanda alkol, kapalı alanda sigara yasak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

Muharrem İnce'nin apoletlerini sökeceğini söylediği Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneral oldu

Muharrem İnce'nin apoletlerini sökeceğini söylediği Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneral oldu

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.