9 Eylül Süvari Günü Kutlamaları'nda adres değişmedi!

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve barkovizyon gösterilerinin yanısıra saat 16:00 itibari ile 135 cm yüksekliğinde bir müsabaka düzenlenecek.
9 EYLÜL SÜVARİ GÜNÜ NEDİR?
9 Eylül 1922'de Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay komutasında İzmir'e giren Süvari birliğimizin hükümet konağına bayrağımızı çekişi yıllardır hafızalardan silinmemiştir.
Bu başarının anısına 9 Eylül ‘Süvari Günü’ ilan edilmiştir. Türk binicilik tarihinin en büyük başarısını 1938 yılından beri yapılan Uluslararası Altın Kupası Yarışması, M. Kemal Atatürk’ün 4 süvarisinin Mussolini’den aldığı kupa ile taçlanmıştı.
Bunun yanısıra 1960 yılında Rotterdam’da nice başırılar kazanmış süvariler ve diğer uluslararası müsabakalarda dereceleri olan diğer süvariler saygı, gurur ve şükranla anılacaktır.
Kutlamalar 9 Eylül Saat 15:00'te İstanbul Atlı Spor Kulübü Maslak'ta yapılacak.
Dünyanın binicilikte en tanınan ‘’şehir kulüplerinden’’ biri olan İstanbul Atlı Spor Kulübü bu yıl bir kez daha bu özel günde kapılarını davetlilere bir kez daha açacak.
1931 yılından bu yana başlamış olan binicilik sporunda süvarilerin kazanmış olduğu kupalar ve rozetlerin sergileneceği etkinlikte 1938’de Mussolini Kupası’nı kazanmış olan süvariler Cevat Kula, Cevat Gürkan, Eyüp Öncü ve Saim Polatkan’ın kazanmış olduğu kupa ve rozetler de sergiye açılacak.
1960 yılında Rotterdam’da düzenlenen Milletler Kupası’nda başarılar sağlamış olan Salih Koç, Cevdet Sümer, Nail Gönenli ve Kemal Özçelik’in kazandıkları rozet ve kupalar da sergilenecektir.
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