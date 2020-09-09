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9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 837'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 673 oldu.

9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.


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