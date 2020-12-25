9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şehirde FETÖ operasyonu yapıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ve PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 şüphelinin yakalanması amacıyla, Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Kocaeli, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ve 7 askeri okul eski öğrencisi niteliğindeki 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

