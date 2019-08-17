HABER

9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’de aranan 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonu sonucu fiber tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik ve polisin ortak çalışmasında Gümbet Limanı’ndan 8 metrelik fiber tekneye binen 1’i kadın ve 8’i erkek 9 kişi, takip sonucu denize açıldıktan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’de aranan 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonu sonucu fiber tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik ve polisin ortak çalışmasında Gümbet Limanı’ndan 8 metrelik fiber tekneye binen 1’i kadın ve 8’i erkek 9 kişi, takip sonucu denize açıldıktan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan sağlık personeli H.B., öğretmenler A.U. ve H.E., mali müşavir İ.B., bilgisayar mühendisi K.A.D., Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli doçent M.Ş., esnaf olan M.C.S ve K.G. ile işsiz İ.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine teslim edildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sının FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan arandığı, 3’ünün ise FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edildi. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’de aranan şüpheliler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralıSağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı
(Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve işyerlerini su bastı(Özel) Kasımpaşa’da bodrum katları ve işyerlerini su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.