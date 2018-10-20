Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 9. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali'nde nar suyu sıkma, nar yeme ve nardan piramit yapma yarışmaları düzenlendi.

İlçenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanını isim olarak almasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivale Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, vatandaşlar ile turistler katıldı.

Başkan Çelik, ilçeye Gazipaşa isminin verilişinin 96. yılını kutladıklarını söyledi. Çekirdeksiz narın, Gazipaşa'da yoğun şekilde yetiştirildiğini vurgulayan Çelik, "Gazipaşa'da yetişen narın eşsiz bir tadı var. Kış ayı gelmesine rağmen Gazipaşa'da yaz gibi bir hava var. Hem Gazipaşa adının verilişini kutluyoruz hem de çekirdeksiz nar festivalini düzenliyoruz. Aynı zamanda farklı ülkelerden gelen sanatçılarımızın yaptığı eserlerden oluşan kültür sanat sergimiz var." diye konuştu.

Festivalde nar suyu sıkma, nar yeme ve nardan piramit yapma yarışmaları gerçekleştirildi.

Festival süresince çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

