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9 gün önceki kazada yaralandı, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişiden biri olan Zarif Kadir Akın (47), 9 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

9 gün önceki kazada yaralandı, yaşam savaşını kaybetti

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişiden biri olan Zarif Kadir Akın (47), 9 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Kaza anının bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 18 Ağustos Pazar günü, saat 02.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ramazan Durmuş'un(30) kullandığı 03 ABA 913 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Ali Bulut(44) yönetimindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut(44) ile yanındaki Zarif Kadir Akın(47) ve Mustafa Karakavuk(66) ile otomobildeki Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş(3), Nebahat Melisa Külte(6), Fatma Tuana Külte(7) ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4'ü çocuk 10 yaral ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumları ağır olan Zarif Kadir Akın ile Mustafa Karakavuk(66), ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Zarif Kadir Akın, 9 gündür tedavi altında olduğu hastanede bugün hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anının, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ile sonrasında yoldan yükselen toz bulutu yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

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