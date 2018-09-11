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"9. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Güncel inanç problemleri, daha doğrusu inançsızlık problemi, bütün insanlığı etkileyen küresel bir mesele olarak önümüzde durmaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Güncel inanç problemleri, daha doğrusu inançsızlık problemi, bütün insanlığı etkileyen küresel bir mesele olarak önümüzde durmaktadır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "9. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"na katıldı.

Erbaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurulun toplumun ve dünyanın temel meseleleriyle ilgili zaman zaman istişare toplantıları düzenlediğini belirtti.

Bu toplantılarda ele alınan konuların özellikle dini boyutu hususunda akademik birikimden, ilim adamlarının görüş ve yorumlarından istifade edildiğini kaydeden Erbaş, "Güncel inanç problemleri, daha doğrusu inançsızlık problemi, bütün insanlığı etkileyen küresel bir mesele olarak önümüzde durmaktadır." ifadesini kullandı.

Son iki asırda her alanda köklü değişiklikler yaşandığını hatırlatan Erbaş, özellikle 18. yüzyıldan itibaren hayatın ve düşüncenin Batı merkezli bir anlayışla inşa edildiğini, inanç ve bilgi alanında yaratıcıyı dışlayan parçacı bir bakışın öne çıkarak, bu bakış açısının dünyanın her yerini az veya çok etkilediğini kaydetti.

- "Deizm, nihilizm ve ateizm gibi akımlar dinleri hedef aldı"

Kilise despotizmine karşı ortaya çıkan deizm, nihilizm ve ateizm gibi akımların, insanın Tanrı fikrinden çok dini otoriteden kurtulma çabası olarak gündeme geldiğini aktaran Erbaş, bu yaklaşımların zamanla bütün dinleri yok etmeyi hedef alan bir projeye dönüştüğünü vurguladı.

Erbaş, dinin doğru anlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat ile İslami ilimler fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığına önemli görevler düştüğünün altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstişare toplantısından genel olarak iki beklentimiz var; birincisi, vakıayı bütün yalınlığıyla ortaya koymak, din karşıtı akımlarla mücadele ederken, baskı kurmadan ve zihinlere ipotek koymadan, kazanma ve ihya etme amaçlı bir yaklaşım sergilemektir. İkincisi ise dinin pratiğini yaşayan veya yaşamayan bütün müntesiplere yönelik, iç bünyede koruyucu tedbirlerin nasıl alınabileceğini ortaya koymaktır. Burada yapılacak müzakereler hem bu tür düşünce ve akımların bütün boyutlarıyla gerçek yüzünü ortaya koyacak hem de bu yaklaşımların tutarsızlığının ve buna karşılık İslam'ın hakikatlerinin başta gençler olmak üzere insanlığa nasıl anlatılacağı hususunda yol gösterecek ve rehberlik edecektir."

- Ateizm, agnostisizm, nihilizm ve deizm değerlendirilecek

Toplantıda, "Güncel İnanç Problemleri" başlığı altında ateizm, agnostisizm, nihilizm ve deizm konuları etraflıca değerlendirilecek.

Üç gün sürecek istişare toplantısının açılış oturumuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri başkan yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Huriye Martı, Burhan İşliyen, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda uzman katıldı.

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"9. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı" Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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