HABER
  4. 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

Samsun’da 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti.

Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K., 3 Ocak’ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K., bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi.

Y.E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine firar ettiği Samsun Yarıaçık Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldıÇukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı
FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandıFSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Cezaevi firarisi cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.