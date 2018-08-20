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9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, evden çöp atmak için çıktıktan sonra kendisinden 9 gündür haber alınamayan Cansel Sezer (18), evine döndü. Baba Saffet Sezer, “Kızım, iki kız arkadaşıyla Aydın'a gitmiş. Kendisiyle ilgili çıkan haberleri okumuş, akşam telefon etti, bugün de eve döndü” dedi.

9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinden iki ay önce ailesiyle birlikte Gemlik ilçesine taşınan Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu Cansel Sezer, 10 Ağustos sabahı çöp dökmek için evden ayrıldı. Cansel’in ailesi arkadaşına gitmiş olabileceğini düşünerek akşama kadar bekledi. Anne Emel Sezer, kızı eve gelmeyince durumu bir fabrikada çalışan eşi Saffet Sezer’e bildirdi. 3 çocuk babası Saffet Sezer, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kızı Cansel Sezer ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu.

'ÇİFTE BAYRAM'

Dün kayıp haberi yapılan Cansel’in babası Saffet Sezer, kızının haberleri görünce akşam saatlerinde kendilerini ardığını belirterek, “İki kız arkadaşıyla beraber Aydın’a gitmiş. Bunları anlattı ve en kısa zamanda da eve döneceğini söyledi. Bugün de eve döndü, endişeli bekleyişimiz sona erdi. Bu kavuşma bizim için çifte bayram oldu” dedi.

DHA

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Cansel Bursa Cansel Sezer

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
evlat işte atsan atamıyorsun, mecburen yalanlara inanıyorlar.
o kızın niyeti bozuk dha hayır gelmez ondan
Allah evladın da hayırlısını versin , kınamayın arkadaslar başınıza gelirse anlarsınız
hayırlı evlat aferin !!
Bu denemeydi deneme olumlu geçince ileriki günlerde daha rahat ortadan kaybolcaktir.
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