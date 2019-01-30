9 gündür kayıp genç refüjde ölü bulundu

Adana’da 9 gün önce kaybolan gencin cesedi refüjde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. D-400 karayolunda temizlik çalışması yapan işçiler refüjde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili yaptığı incelemede ölen kişinin Akif Akın (21) olduğunu belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesinde oturan anne Necla ve baba Cemil Akın’ın 9 gün önce çocukları için polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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