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9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:07 | Son Güncelleme

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu.

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Cuma günü saat 18.00'den, dün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
lütfen yola çıkacaklar için aceleci yolculuk yapmayın yavaş ve teafik kurallarına uyun sizin canınız kıymetli olmasa bile aracınızdaki insanların canını düşünün 15 dakka size ve aşlenize hiç birşey kazandırmaz
cok yazik rabbim hepsini rahmet eylesin
İyi ki emiyet önlem almış
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