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9 günlük eşini öldüren Semra: Korkutmak amacıyla bıçağı savurdum

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 9 günlük eşi Yunus Çolak'ı (22) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Semra Çolak'ın (20) yargılanmasına başlandı.

9 günlük eşini öldüren Semra: Korkutmak amacıyla bıçağı savurdum

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 9 günlük eşi Yunus Çolak'ı (22) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Semra Çolak'ın (20) yargılanmasına başlandı. Semra Çolak mahkemedeki savunmasında, "Beni çok kıskanıyordu. Evde tartışırken korkutmak amaçlı bıçağı savurdum, kalbine saplandı" dedi.​
Olay, 4 Eylül 2018 tarihinde Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla ağır yaralanan Yunus Çolak, 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Çolak, yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Çolak, olaydan 3 gün sonra yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sanayide bir elektrikçide işçi olarak çalışan Yunus Çolak, toprağa verildi.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semra Çolak'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Semra Çolak, Yunus Çolak'ın babası Yakup Çolak, annesi Fatma Çolak ile avukatlar katıldı. Semra Çolak yaptığı savunmada, "Yunus ile 9 gün önce evlenmiştik. Olay günü akşam evde kardeşim ile kız arkadaşım vardı. Birlikte televizyon izliyorduk. Yunus, kıskanç birisiydi. Beni çok kıskanıyordu. Ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladık. Ağır hakaretlerde bulundu. Su ve sigara içmek için mutfağa gittim, arkamdan geldi. Tartışma mutfakta da devam etti. Elimdeki sigarayı alıp anneme ve bana yönelik küfürler etmeye devam etti. Bıçağı alarak üzerime gelmemesini istedim. 'Ya kendimi ya da seni öldürürüm' dedim. Üzerime yürüdü. Korkutmak için bıçağı rastgele salladım, kalbine saplandı. Yere yatırıp, havlu ile tampon yaptım. Daha sonra oturma odasında bulunan arkadaşım ile kardeşim mutfağa geldi. Ambulansı çağırdık. Hastaneye kadar yanındaydım. Onu son kez yoğun balkımda gördüm. Öldüğüne inanamıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart 2019 tarihine erteledi. Yunus Çolak'ın babası Yakup Çolak, annesi Fatma Çolak adliye çıkışında, Semra Çolak'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

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9 günlük eşini öldüren Semra: Korkutmak amacıyla bıçağı savurdum9 günlük eşini öldüren Semra: Korkutmak amacıyla bıçağı savurdum

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