9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken trafik çilesi başladı! Yollarda araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatil biterken trafik çilesi başladı! Tatilciler eve dönüş yolunu tuttu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı öğrenildi. İşte Kurban Bayramı dönüşü yollarda son durum...

1 MİLYONA ULAŞTI

Önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'a 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 300 bine yakın araç giriş yaptı. 188 bin olan kentin resmi nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı. Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

Öte yandan, son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi.

TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE DE YOĞUNLUK VAR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM’in Bolu geçişinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

“DÖNÜŞLERDE SAYISAL ARTIŞ VAR”

Bayram tatili boyunca ölümlü kaza yaşanmadığını belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Bayram tatili uzun olunca vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul’a ve Ankara’ya dönmeye başladılar. Biz de trafiği takip ediyoruz. Bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik tedbirleri devam ediyor. Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz tedbirlerini aldı. Vatandaşları hız, kemer takma konusunda uyarıyorlar. Şimdiye kadar Bolu ilinde trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalar oldu. Trafiğin yoğunluğunu da saat saat takip ediyoruz. Şu anda trafikte dönüşlerde sayısal olarak artış var. ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik şu anda akıcı. Ankara ve İstanbul yönünde trafikle ilgili herhangi bir problem görünmüyor” diye konuştu.

SAMSUN – ANKARA YOLU

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA ÖNLEMLER ARTTI

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.

İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

(DHA-İHA-AA)

