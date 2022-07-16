HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken trafik çilesi başladı! Yollarda araç kuyrukları oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken trafik çilesi başladı! Yollarda araç kuyrukları oluştu

16.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor. Tatilin bitimine 1 gün kala dönüşe geçen tatilciler yollarda araç kuyruğu oluşturdu. Bodrum'da Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyruğu kameralara yansıdı. Öte yandan TEM'in Bolu geçişi de tatilden dönenlerin yoğunluk oluşturduğu noktalardan bir diğeri oldu. Ayrıca Samsun-Ankara yolu ile İstanbul-İzmir otoyolunda da trafikte gözlenen yoğunluk nedeniyle ekipler önlemlerini arttırdı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken trafik çilesi başladı! Yollarda araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatil biterken trafik çilesi başladı! Tatilciler eve dönüş yolunu tuttu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı öğrenildi. İşte Kurban Bayramı dönüşü yollarda son durum...

bodrumda-tatilciler-erken-donuse-gecti-trafik-cilesi-basladi_7863_dhaphoto3

1 MİLYONA ULAŞTI

Önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'a 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 300 bine yakın araç giriş yaptı. 188 bin olan kentin resmi nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı. Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

bodrumda-tatilciler-erken-donuse-gecti-trafik-cilesi-basladi_7863_dhaphoto4

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

bodrumda-tatilciler-erken-donuse-gecti-trafik-cilesi-basladi_7863_dhaphoto5

Öte yandan, son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi.

bodrumda-tatilciler-erken-donuse-gecti-trafik-cilesi-basladi_7863_dhaphoto6

TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE DE YOĞUNLUK VAR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM’in Bolu geçişinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerde yaşanan yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.

61bfa2ef-897c-4875-b3dc-f27c4c09ccba

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

“DÖNÜŞLERDE SAYISAL ARTIŞ VAR”

Bayram tatili boyunca ölümlü kaza yaşanmadığını belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Bayram tatili uzun olunca vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul’a ve Ankara’ya dönmeye başladılar. Biz de trafiği takip ediyoruz. Bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik tedbirleri devam ediyor. Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz tedbirlerini aldı. Vatandaşları hız, kemer takma konusunda uyarıyorlar. Şimdiye kadar Bolu ilinde trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalar oldu. Trafiğin yoğunluğunu da saat saat takip ediyoruz. Şu anda trafikte dönüşlerde sayısal olarak artış var. ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik şu anda akıcı. Ankara ve İstanbul yönünde trafikle ilgili herhangi bir problem görünmüyor” diye konuştu.

SAMSUN – ANKARA YOLU

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

AA-20220716-28433584-28433581-KURBAN_BAYRAMI_TATILI_DONUSU_SAMSUNANKARA_KARA_YOLUNDA_YOGUNLUK_YASANIYOR

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA-20220716-28433584-28433580-KURBAN_BAYRAMI_TATILI_DONUSU_SAMSUNANKARA_KARA_YOLUNDA_YOGUNLUK_YASANIYOR

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA ÖNLEMLER ARTTI

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

AA-20220716-28433495-28433494-ISTANBULIZMIR_OTOYOLUNDA_HAFTA_SONUNDA_TATIL_DONUSU_YOGUNLUGU_YASANDI

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.

İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

AA-20220716-28433495-28433491-ISTANBULIZMIR_OTOYOLUNDA_HAFTA_SONUNDA_TATIL_DONUSU_YOGUNLUGU_YASANDI

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

AA-20220716-28433495-28433490-ISTANBULIZMIR_OTOYOLUNDA_HAFTA_SONUNDA_TATIL_DONUSU_YOGUNLUGU_YASANDI

Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

AA-20220716-28433495-28433489-ISTANBULIZMIR_OTOYOLUNDA_HAFTA_SONUNDA_TATIL_DONUSU_YOGUNLUGU_YASANDI

(DHA-İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Katil, 2.5 saat...Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Katil, 2.5 saat...
Erdoğan'dan flaş sözler! 'NATO kayıtlarına girdik'Erdoğan'dan flaş sözler! 'NATO kayıtlarına girdik'
İngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacakİngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken zorbalık sahnesi! Tepkiler çığ gibi

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

'İlişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince...

'İlişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince...

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.