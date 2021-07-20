9 Günlük Tatil Çeşme’de Otelcilerin Yüzünü Güldürdü

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de oteller, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini dolu geçiriyor. Corona virüsü kısıtlamaları gölgesinde geçmeyecek olan ilk bayram tatili için yerli ve yabancı turistler Çeşme’ye gelmeye devam ediyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bayram tatili boyunca Çeşme’nin 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacağını belirtmişti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de ilçedeki otellerin bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tam kapasite doluluğa ulaştığını kaydetti.

VOA Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Demir, “Bayram tatilinin Cuma günü başlamasıyla birlikte Çeşme’deki rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Özellikle Cumartesi günü tüm rezervasyonlarımız otellerimize intikal etti ve doluluklarımız yüzde 100’lere ulaştı. Tabii ki bayramın 9 gün olması ciddi bir avantaj. Biz 11 gün bekliyorduk ama Cuma günü mesaiden sayıldı. Bu mesaiye uymayan ve ‘Tatil bölgelerine biraz erken gideyim’ diyen oldukça fazla tatilci de Perşembe'den itibaren yola çıktı. Şu anda 9 günlük ya da 11 günlük bayram tatili, Çeşme’de yüzde 100 doluluğa ulaşmış oldu” dedi.

Çeşme’ye yabancı turist sürprizi

Demir, çoğunlukla yerli turistleri ağırlayan Çeşme'nin bu sezonda farklı ülkelerden yabancı turistleri de çekmeye başladığını söyledi: “Çeşme yıllardır iç turizme hizmet ediyor. Güzel de hizmet ediyor. Çeşme son iki-üç yıldır özellikle Alaçatı markasıyla bir hayli öne çıktı. Çok merak edilmeye başlandı Alaçatı. Biz Alaçatı’ya neredeyse Çin’den, Amerika’dan, yani dünyanın yüze yakın ülkesinden ziyaretçi alıyoruz. Şu dönemde de kapımızın açık olduğu ülkelerden ciddi bir turist alıyoruz. Mesela Ürdün, Fas, Arap yarımadası ve tabii ki gurbetçilerimiz, her zaman yanımızda. Çeşme’nin doluluğunun neredeyse yüzde 10’unu gurbetçilerimiz karşılıyor. Yani baktığımızda güzel bir atmosfer şu anda var. Pandemiye rağmen bu var.”

Kısıtlamalar nedeniyle yaz sezonunun geç açılmasına karşın son bir ayı tam kapasite dolulukla geçirdiklerini kaydeden Çeşme’deki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Gökçe Kesikciler Buğday da “Çeşme yüzde 80 ağırlıklı iç pazar çalışan bir bölge. Daha ziyade de Almanya, Hollanda gibi bölgelerden de biraz yabancımız vardı. Ama bu sene farklı ülkelerden de yabancılar görüyoruz. Yabancı kanallar üzerinden Avrupa’nın genelinden, Amerika’dan, İspanya’dan, İtalya’dan oldukça yüksek miktarda rezervasyon görmeye başladık. Bu çok güzel. Çünkü direkt uçuş yok malumunuz İzmir’e. Ağırlıkla İstanbul üzerinden geliyorlar. Ama gelenler de çok memnun ayrılıyorlar. Çünkü Çeşme özellikli bir bölge” sözlerini kullandı.

Tatilciler fiyatlardan, otelciler maliyetlerden şikayetçi

Çeşme’deki turizmciler otellerdeki doluluktan memnun olsa da bazı tatilciler otel fiyatlarını yüksek buluyor. İstanbul’dan üç kişilik ailesiyle tatil için Çeşme’deki bir oteli tercih eden İmge Özdemir, “Çeşme’de üç gün kalacağız. Buradan Foça’ya geçeceğiz. Tabii eskiden de buralara gelen biri olarak, herkes gibi ben de son dönemde, pandemi süreci ve yaşanan ekonomik durum nedeniyle fiyatları çok ciddi artmış buluyorum. Euro da şimdi aldı yürüdü ama bu fiyatlarla Avrupa’da da rahatlıkla tatil yapılabilir. Gerçekten çok pahalı” dedi.

Otelcilerse artan işletme maliyetlerini oda fiyatlarına yansıtmak zorunda olduklarını söylüyor. Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 15 ila 25 arasında artış yaşandığını kaydeden Buğday, “Doğalgaz, elektrik gibi pek çok şeye zam geldi. Biz de bunları yansıtmaya mecburuz. Ama çok büyük artışlar olmadı” dedi.

Erken rezervasyon yoluyla tatil alanların avantaja geçtiğini söyleyen ÇESTOB Başkanı Demir ise “Erken rezervasyonla bayramın yüzde 70’i satılmıştı. Bu da ekonomik bir fiyattı. Tabii ki kalan yüzde 30’luk bir bölümü yakın dönemde satıldı. Otellerimizin doluluğu bir ay önceden bitmişti. Küçük oteller özellikle son 10 gündür, 15 gündür satış yapıyor. Tabii ki bu satışlarda erken rezervasyona göre yüzde 20-30 civarlarında daha yüksek bir fiyat söz konusu. Hizmet sektörünün enerjiden yeme içmeye kadar edindiği mallar çok pahalı. Personel ve gıda, maliyetimizin çok büyük bölümünü oluşturuyor. Enerji, giderlerimizin içinde yüzde 6-7 iken, şu anda yüzde 15’e kadar ulaştı. Yani genel olarak baktığımızda misafirlerimize sunduğumuz hizmeti, aldığımızla birleştirirsek arada çok ciddi bir fark kalmıyor” diye konuştu.

“Personel bulamadığı için açılamayan oteller var”

Turizm sektörünün tek sıkıntısı artan maliyetler değil. Kalifiye personel bulmakta da sorun yaşanıyor. Demir, personel sıkıntısı yaşayan Antalya ve Marmaris’teki bazı otellerin kapılarını açamadığını kaydetti. Sektöre yönelik personel yetiştirmeye daha fazla odaklanılmasını isteyen Buğday ise “Bu sene bütün arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Antalya, Bodrum, Çeşme gibi bütün bölgelerde personel sıkıntısı var. Bütün otelci arkadaşlarımız servis ve housekeeping (temizlik) gibi pek çok departmana çalışan bulmakta zorlanıyor. Mutfak gibi popüler işlere herkes çok ilgi gösteriyor. Dolayısıyla bu departmanlarda bir sıkıntı yok. Ama hizmetin diğer tarafında, en önemli konularda çalışan bulmakta bir hayli zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy ‘gönlünden geçen’ turizm hedefini yükseltti

Çeşme’de otellerdeki doluluk sayesinde görülen iyimser tablo tüm Türkiye’ye de yayılmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yaz sezonunda Türkiye’nin ‘gönlünden geçtiğini’ söylediği turizm hedefini yükseltti. Ersoy, “Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir” dedi. Ancak Çeşme’deki turizmciler, salgında son dönemde Türkiye’de ve dünyada vaka artışları yaşanmasının da sektörü endişeye soktuğu görüşünde.

ÇEŞTOB Başkanı Demir, “Corona’nın ne yapacağını çok iyi bilemiyoruz. Ama yurt dışından aldığımız bilgiler çerçevesinde tahmin edebiliyoruz. Eğer vaka sayıları 10 binin altlarında, aşıda da bu hız devam ederse önümüzdeki Ekim'e, Kasım'a kadar doluluklarımızın yüzde 80-90’larda seyredeceği güzel bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. Ama yakın dönemde Corona’daki bu artışlar devam eder, tekrar tedbirler ve kapanmalar söz konusu olursa bizim için ölüm olur. Artık bir daha ayağa kalkmamız çok sıkıntılı olur” dedi.

Salgında normal seyrin devam etmesi halinde sezonun uzaması beklentisini paylaşan otel genel müdürü Buğday da “Sezonun kalanı gayet güzel geçecek. Yani Temmuz ayı yüzde 90’larda bir dolulukla gidiyor, Ağustos da yüzde 90’larda gider. Eylül ayının biz yine yüzde 80-90 ortalamayla geçeceğini ümit ediyoruz. Sezonu geç açtık ama yaz mevsimi de biraz kayıyor. Ekim ayının ortalarına kadar belli bir oranda hem yabancı hem de iç pazarda misafirimiz olacaktır” diye konuştu. Buğday, bu yıl okulların 6 Eylül’de açılacak olmasına karşın Eylül ayından sonra kongre turizmi sayesinde de rezervasyonları yüksek tutmayı hedeflediklerini belirtti.

“Otellerde alınan önlemler yeterli ama tatilciler uymuyor”

Otellerde güvenli turizm sertifikası çerçevesinde Corona virüsü salgını tedbirlerinin denetlendiğini kaydeden Buğday, “Otellerdeki personelinin neredeyse tamamı, yaklaşık iki, üç ay önce aşılandık. Çok önemli tedbirleri mutfak, servis gibi tüm alanlarda uyguluyoruz. Personelimiz sürekli maskeli çalışıyor. Hijyene dikkat ediyoruz. Ne var ki dünya genelinde birtakım artışlar var” dedi.

Ailesiyle Çeşme’de tatilini sürdüren İmge Özdemir ise otellerde alınan tedbirleri yeterli bulduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Özdemir, “Otelin aldığı önlemler gayet iyi. Ama insanların buna dikkat edip etmediği konusunda çok emin değilim. Mesela kahvaltı alanında maske takılması gerekiyor. Veriyorlar da maskeyi. Ama bazı insanlar maske takmamayı adet edinmişler. Herkesin çok dikkatli olduğunu söyleyemeyeceğim” diye konuştu.

“Salgında bir yıl önceki dikkat kalmadı”

Tatil yaparken salgın önlemlerine uyduklarını söyleyen Özdemir, “Endişeleniyoruz ama herhalde biz dahil herkeste şöyle bir psikoloji oluştu, bir; aşı olduk onun verdiği bir güven var. İki; ‘artık ne olacaksa olsun’ durumuna geldi. Ama yine de tabii ki dikkat ediyoruz. Ama ‘O bir yıl önceki dikkat var mı’ derseniz, bu yaz biraz da sıkılmış olmanın getirdiği psikolojik durumla, mümkün olduğunca dikkat ederek salgını düşünmemeye çalışıyoruz” dedi.

Daha önce Corona virüsüne yakalanan Meltem Altar da Çeşme’de ailesiyle birlikte tatilde. Altar, “İstanbul’dan beş kişi geldik. Altı gün geçireceğiz otelde. Ben çok endişeleniyorum. Zaten geçirdim Corona’yı. O yüzden çok dikkat ediyoruz tabii ki. Ama otelde de çok fazla önlem almışlar. Her yerde dezenfektan var. O yüzden otelde çok fazla korkmuyorum. Ama dışarıdayken tabii ki maske takıyorum” şeklinde konuştu.

Oran: "Bütün önlemlerimizi aldık"

Çeşme Belediyesi de ilçedeki kalabalığın yoğunlaştığı bayram tatilinde salgın önlemlerini aldığını açıkladı. Belediye çalışanlarının çift mesai sistemine geçtiğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Oran, zabıta personelinin müzik ve sosyal mesafe denetimleri yaparak güvenli bir tatil geçirilmesini sağlayacaklarını ifade etti. İlçenin ünlü Ilıca Plajı’nın son aylarda çok kalabalık olduğunu da dile getiren Oran, tüm plajlarda sosyal mesafenin korunması için localar oluşturulduğunu da belirtti. Oran, “Pandemi sürecinde ciddi bir göç alan Çeşme şu anda da oldukça hareketli. 46 bin civarında olan nüfusumuz kışın bile 200-300 binlere çıktı. Normalleşme süreci ile yaz başında bu rakam 500 bini geçti. Yazlığı olan vatandaşlarımız geldi, otellerdeki doluluk oranları ciddi anlamda arttı. Bayramda büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla bir bayram geçirebilmeleri için bütün önlemlerimizi aldık” dedi.

