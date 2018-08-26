HABER

9 günlük tatilde acı kaza bilançosu: 147 ölü, 702 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 147'YE, YARALI SAYISI İSE 702'YE YÜKSELDİ Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 22.30'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 147'YE, YARALI SAYISI İSE 702'YE YÜKSELDİ
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 22.30'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 702 kişi ise yaralandı.
TATİLİN SON GÜNÜ
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü saat 22.30'a kadar ise 28 kaza meydana geldi. İzmir (3), Bolu (2), Bursa (2), Uşak (2), Ordu (2), Tekirdağ (2), İstanbul (2), Kütahya (2), Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Kayseri, Çorum, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Balıkesir ve Giresun'da meydana gelen kazalarda, 20 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Alkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdiAlkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdi
Baraj gölüne giren 15 yaşındaki kız boğulduBaraj gölüne giren 15 yaşındaki kız boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.