9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Yaz aylarının gelmesiyle tatil planları yapanlar için bavul, seyahat yastığı, su altı gözlüğü, deniz simidi, can yeleği ve erkek deniz şortu gibi birçok ürün ŞOK marketlerde uygun fiyatla satışa sunuldu. 7 ile 13 yaş arası çocuklar için deniz gözlüğü yalnızca 9,99 TL. 3 ile 6 yaş arası çocuklar için ise deniz gözlüğü 7,99 TL'den satılıyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

9 HAZİRAN - 15 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

Yaz ayları geldi. Tatil planları yavaş yavaş yapılıyor. ŞOK marketlerde tatil yapmak isteyen kişiler için uygun fiyattan birçok ürün satılıyor. Güneş kremi, terlik, can simidi gibi bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısını bekliyor.

Kadın/Erkek tokalı terliğin tanesi 16,95'ten satılıyor. 36 ve 45 arasındaki numaralar mevcut. Erkekler için deniz şortu tanesi 27,95 TL'den satılıyor.

GÜNEŞ KREMİ 14,95 TL!

Cire Aseptine güneş kreminin tanesi ŞOK markette 14,95 TL. Cire Aseptine güneş yağı spreyi ise yalnızca 18,95 TL.

3-6 yaş için 23x15 cm deniz kolluğu 10,95 TL'den alıcı bekliyor. 2 yıl garantili 6 taksit vantilatörler 149,00 TL.