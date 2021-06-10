HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

10.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK market zincirlerinde bu hafta da birbirinden güzel indirimler alışveriş meraklılarını bekliyor. Yaz ayında ihtiyaç duyulan birçok ürün ŞOK marketlerde indirimli satılıyor. Güneş kremi yalnızca 14,95 TL! Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Yaz aylarının gelmesiyle tatil planları yapanlar için bavul, seyahat yastığı, su altı gözlüğü, deniz simidi, can yeleği ve erkek deniz şortu gibi birçok ürün ŞOK marketlerde uygun fiyatla satışa sunuldu. 7 ile 13 yaş arası çocuklar için deniz gözlüğü yalnızca 9,99 TL. 3 ile 6 yaş arası çocuklar için ise deniz gözlüğü 7,99 TL'den satılıyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

9 HAZİRAN - 15 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

Yaz ayları geldi. Tatil planları yavaş yavaş yapılıyor. ŞOK marketlerde tatil yapmak isteyen kişiler için uygun fiyattan birçok ürün satılıyor. Güneş kremi, terlik, can simidi gibi bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısını bekliyor.

19 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Kadın/Erkek tokalı terliğin tanesi 16,95'ten satılıyor. 36 ve 45 arasındaki numaralar mevcut. Erkekler için deniz şortu tanesi 27,95 TL'den satılıyor.

29 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

GÜNEŞ KREMİ 14,95 TL!

Cire Aseptine güneş kreminin tanesi ŞOK markette 14,95 TL. Cire Aseptine güneş yağı spreyi ise yalnızca 18,95 TL.

3-6 yaş için 23x15 cm deniz kolluğu 10,95 TL'den alıcı bekliyor. 2 yıl garantili 6 taksit vantilatörler 149,00 TL.

9 Haziran - 15 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Silikon elyaf dolgu sayesinde boynun şeklini alan askı aparatlı seyahat yastığının adet fiyatı 17,95 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Şok

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı!

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı!

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.