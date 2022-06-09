9 Haziran hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli geliyor! 9 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

9 Haziran hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'hava durumu' açıklamasına göre birçok ilde kuvvetli sağanak yağış 4 gün boyunca sürecek. Peki 9 Haziran hava nasıl olacak? 9 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

9 HAZİRAN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir, Çankırı, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Konya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



