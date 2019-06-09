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9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silah ve cephanenin Anadolu'ya giriş kapısı olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin, 9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemilerine karşı direnişinin yıl dönümü törenle kutlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı.

Milli Mücadele döneminde İstanbul'dan tekne ve takalarla binbir güçlükle İnebolu'ya getirilen silah ve cephanelerin, kadın erkek, genç yaşlı demeden kağnılarla, Ankara'ya, bağımsızlık savaşı veren Kuvayımilliye güçlerine ulaştırılması nedeniyle, Yunan gemilerince 9 Haziran 1921'de bombalanan ilçede, işgal kuvvetlerinin karaya çıkışına izin verilmemesinin 98. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından kutlamalara liman mevkisinde devam edildi.

Vali Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnebolulu kayıkçıların ve yöre halkının bundan 100 yıl önce verdiği mücadelenin sözle anlatılabilecek bir kahramanlık olmadığına vurgu yapan Vali Karadeniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok büyük bir fedakarlık göstermişler, hatta imkansız diye düşünülen işleri başarmışlar. Dolayısıyla bugün burada yapmış olduğumuz bu anmada, Şeref ve Kahramanlık Günü törenlerini yad ederken onların o gün gösterdikleri o fedakarlığı, yokluklar içinde gösterdikleri o büyük gayreti gözümüzün önüne mutlaka getirmeliyiz. Bundan sonra da ülkemizde yapmamız gerekenleri planlarken, yaparken hep onları örnek almalıyız diye düşünüyorum ki bizler onların hakkını ödeyebilelim, onlara layık evlatlar olabilelim."

Anma günlerinin bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesinin, bu ruhun yaşatılması açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları dile getirdi:

"Buradan karaya çıkarılan ve Ankara'ya, Kurtuluş Savaşı'na ulaştırılan silah ve cephane Kurtuluş Savaşı'nın belki de gidişatını değiştirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının orada göstermiş oldukları mücadelede onlara ayrı bir destek vermiştir. O ruhla bu mücadele kazanılmış. Bizler de bugün hem bağımsız bir ülke olarak ayakta duruyoruz hem de etrafımızdaki ülkelerle kıyaslanamayacak şekilde güçlü bir ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bu gücümüz devam edecektir. Bölgenin hem ekonomik hem de askeri gücü olarak etrafımıza ışık tutmaya devam edeceğiz."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de İnebolu ve Kastamonu'nun Milli Mücadele'de üstlendiği sorumlulukla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına büyük bir katkı sağladığına işaret etti.

Şerife Bacı başta olmak üzere küçük büyük, kadın erkek herkesin 3 yıl boyunca elinden ne geliyorsa bu katkıyı yaptığını belirten Çelik, "İnebolu'dan Ankara'ya kadar olan İstiklal Yolu, geçen yıl Cumhurbaşkanımızın kararıyla o güzergah İstiklal Yolu Milli Parkı ilan edildi. Bu da her bakımdan önemli bir karar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu güzergahta anlamlı çalışmaları, bu tarihi hatırayı ilelebet yaşatacağımız çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da İnebolu'nun Milli Mücadele'de kilit nokta olduğunun altını çizerek, "İlçe halkının Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu takdire değer mücadele TBMM tarafından Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Beratı ile ödüllendirilmiştir. İstiklal Savaşı'nın yükünü şerefle taşımış yiğit İneboluluların torunları olmak bir övünç kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak deniz yoluyla gelen cephaneler kayıklardan alınarak iskeledeki kağnıya yüklendi. Ardından İnebolu önlerine gelen Yunan gemileri, ilçeden yapılan top atışları sonucu uzaklaştırıldı.

Temsili gösterilerin ardından Sahil Güvenlik gemisi tarafından selamlama geçişi yapıldı.

İnebolu Belediyesi Heyamola ekibi ve öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterileriyle devam eden program, ödül töreniyle sona erdi.

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İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü Kurtuluş Savaşı silah ve cephane tören

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