9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü

"Çok büyük bir fedakarlık göstermişler, hatta imkansız diye düşünülen işleri başarmışlar. Dolayısıyla bugün burada yapmış olduğumuz bu anmada, Şeref ve Kahramanlık Günü törenlerini yad ederken onların o gün gösterdikleri o fedakarlığı, yokluklar içinde gösterdikleri o büyük gayreti gözümüzün önüne mutlaka getirmeliyiz. Bundan sonra da ülkemizde yapmamız gerekenleri planlarken, yaparken hep onları örnek almalıyız diye düşünüyorum ki bizler onların hakkını ödeyebilelim, onlara layık evlatlar olabilelim."

İnebolulu kayıkçıların ve yöre halkının bundan 100 yıl önce verdiği mücadelenin sözle anlatılabilecek bir kahramanlık olmadığına vurgu yapan Vali Karadeniz, sözlerine şöyle devam etti:

Anma günlerinin bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesinin, bu ruhun yaşatılması açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları dile getirdi:

"Buradan karaya çıkarılan ve Ankara'ya, Kurtuluş Savaşı'na ulaştırılan silah ve cephane Kurtuluş Savaşı'nın belki de gidişatını değiştirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının orada göstermiş oldukları mücadelede onlara ayrı bir destek vermiştir. O ruhla bu mücadele kazanılmış. Bizler de bugün hem bağımsız bir ülke olarak ayakta duruyoruz hem de etrafımızdaki ülkelerle kıyaslanamayacak şekilde güçlü bir ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bu gücümüz devam edecektir. Bölgenin hem ekonomik hem de askeri gücü olarak etrafımıza ışık tutmaya devam edeceğiz."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de İnebolu ve Kastamonu'nun Milli Mücadele'de üstlendiği sorumlulukla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına büyük bir katkı sağladığına işaret etti.

Şerife Bacı başta olmak üzere küçük büyük, kadın erkek herkesin 3 yıl boyunca elinden ne geliyorsa bu katkıyı yaptığını belirten Çelik, "İnebolu'dan Ankara'ya kadar olan İstiklal Yolu, geçen yıl Cumhurbaşkanımızın kararıyla o güzergah İstiklal Yolu Milli Parkı ilan edildi. Bu da her bakımdan önemli bir karar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu güzergahta anlamlı çalışmaları, bu tarihi hatırayı ilelebet yaşatacağımız çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.